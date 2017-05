Moers: Zwei Fußballprofis gastieren in Moers

Moers (kt) Für viele Kinder ging gestern ein Traum in Erfüllung. In der Sporthalle der Grundschule Hülsdonk trafen sie zwei ehemalige Fußballprofis - Marcel Witeczek (Bayern München, Borussia Mönchengladbach) sowie Thorsten Klinkert (Schalke 04, Borussia Mönchengladbach).

Die Fußballer sind regelmäßig in Moers und am Niederrhein in den Schulen unterwegs. An dem Projekt, der AOK Rheinland/Hamburg nehmen bis Juli insgesamt 40 Grundschulen aus dem Rheinland teil. Ziel ist es, den Schülern ein professionelles Bewegungsangebot zur Verfügung zu stellen, bei dem sie von den Erfahrungen der prominenten Ex-Kicker profitieren und mithilfe von drei strukturierten Übungseinheiten (jeweils 60 Minuten) an den Fußball herangeführt werden.

Quelle: RP