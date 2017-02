später lesen Nettetal 3600-Euro-Frühblüher beim Schneeglöckchen-Festival FOTO: Jörg Knappe FOTO: Jörg Knappe 2017-02-19T20:56+0100 2017-02-20T00:00+0100

Rund 5000 Besucher haben am Wochenende den Weg zu den Nettetaler Schneeglöckchentagen gefunden - darunter Gäste aus Frankreich, Belgien, Dänemark, Österreich und Großbritannien. Zum zehnten Mal fanden rund um den Oirlicher Blumengarten sowie dem Landcafé "Zum Mühlenberg" in Hinsbeck die Schneeglöckchentage statt; sie sind mittlerweile eines der größten Schneeglöckchenfestivals außerhalb Großbritanniens. 36 Aussteller aus dem In- und Ausland zeigten und verkauften ihre Produkte.