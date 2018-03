Unfall in Nettetal

In Nettetal am Niederrhein hat ein Autofahrer auf einem Zebrastreifen einen Fußgänger angefahren und ist danach unerkannt geflüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

"Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 62-Jährige so schwer, dass ihn der Rettungswagen ins Krankenhaus bringen musste", teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Der Autofahrer habe den Fußgänger vermutlich übersehen. Laut Polizei blieb der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann zunächst noch kurz am Unfallort, fuhr dann aber davon, ohne seinen Namen zu nennen.

Zeugen können Hinweise an das Verkehrskommissariat der Polizei Viersen unter 02162 3770 geben.

(lnw)