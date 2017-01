Nettetal: Bücherei bietet Bühne für Kreative

Eine neue Veranstaltungsreihe zur blauen Stunde startet am 26. Januar Von Joachim Burghardt

Noch ist die Bühne leer, Tisch und zwei Stühle stehen verwaist vorm schwarzen Vorhang. Doch das soll sich bald ändern: "Wir geben die Bühne frei für kreative Köpfe", lädt Ulrich Schmitter, Leiter der Nettetaler Stadtbücherei, ein. Er stellt das neue Projekt "Lesebühne" vor, dass künftig jeweils an einem Donnerstag Autoren, Fotografen oder Musikern eine Bühne bieten soll. Die Vorbereitungen zur ersten Veranstaltung am Donnerstag, 26. Januar, sind angelaufen.

"Geschichten und Gespräche zur blauen Stunde" ist die Veranstaltungsreihe betitelt: "Wir beginnen jeweils um 17 Uhr, wenn sich um diese Jahreszeit bei schönem Wetter der Himmel in der Abendstimmung verfärbt", erklärt Schmitter. Ganz so poetisch muss es allerdings auf der Bühne im Saal der Bücherei oben unterm Dach nicht zugehen, und auch nicht unbedingt professionell.

"Das soll ja auch eine Chance sein etwa für jemanden, der bisher nur für sich geschrieben hat, seine Texte mal öffentlich vorzutragen", so Schmitter. Man baue darauf, dass sich das kunst- und literaturinteressierte Nettetaler Publikum angesprochen fühle, in netter Atmosphäre bei "Kaffee, Tee oder stärkeren Getränken" Neues zu erleben.

Für die Profis und Prominenten hat die Bücherei zusammen mit dem Verein Nettetaler Literaturtage längst mit den Literaturtagen eine eigene Veranstaltungsreihe.

Und Autoren, die nicht oder noch nicht bekannt sind, will die Bücherei mit der Lesebühne nun ein regelmäßiges Forum bieten. Lediglich im Sommer wird ausgesetzt. Die Premiere bei der Blauen Stunde gestalten ältere Kreative: "Dann stellen Autoren des Seniorenmagazins Nettetaler Spätlese ihre Texte vor", kündigt der Büchereileiter an.

Auch die Programme für die nächsten beiden Abende stehen schon fest: Am 9. Februar entführen Gisela und Hans Willi Lersmacher das Publikum mit ihren Film "Unsere Reise nach Laos und Kambodscha" in ferne Welten. Am 30. März trägt der Hinsbecker Heimatforscher Hans Kohnen Texte übers Künstlerdorf vor.

Wer sich danach auf die Lesebühne wagt, ist noch offen - Schmitter: "Ab sofort kann sich jeder bei uns melden, der Texte, Bilder oder Filmisches zeigen möchte." Dabei müsse niemand Sorge haben, dass seine Werke vielleicht nicht für 900 Minuten reichen. Denkbar sei auch, dass mal zwei oder drei Künstler hintereinander oder zusammen auftreten. Ulrich Schmitter: "Wir sind da offen und flexibel, die Lesebühne soll eben eine Chance für Kreative sein."

Quelle: RP