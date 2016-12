Nettetal: Ein kleines Kochbuch als Kunstwerk

Was haben ein Kochbuch und ein Kunstwerk gemeinsam? Im Fall von Michaela Schneider-Mestrom (49) sehr viel. Ihr Kochbuch "Lieblingsessen" wäre überhaupt nicht entstanden, wenn sie nicht ein Kunstwerk gebraucht hätte. "Ich wollte bei einem internationalen Künstler-Symposium in Busch 8 mitmachen, war aber die einzige Nicht-Künstlerin", erzählt die gebürtige Nettetalerin.

Kunst konnte sie nicht. Doch was sie kann: Kochen. Schreiben. Fotografieren. Gestalten. Das waren die Zutaten für ihre Rezeptsammlung "Lieblingsessen". Jetzt liegt das 68 Seiten starke Taschenbuch vor Michael Schneider-Mestrom - und weckt bei ihr Stolz: "Ich habe es von der Idee bis zum fertigen Buch durchgezogen, alles selbst gemacht." Für die 49-Jährige allerdings auch ein Terrain, in dem sie sich auskennt: Schneider-Mestrom arbeitete unter anderem für die Zeitschrift "Essen und Trinken", führte eine Werbeagentur und ist jetzt Marketingleiterin der Steyler Missionare. Gelebt hat sie in Düsseldorf, München und Hamburg, vor zwei Jahren ist sie nach Nettetal zurückgekehrt.

Vielen kommt mal der Gedanke: Ich könnte ein Buch schreiben. Michaela Schneider-Mestrom hatte ihn auch, sie packte ihn, arbeitete daran - für sie war damit eine Herausforderung verbunden: "Schaffe ich es, alles selbst zu machen?" Denn außer der Idee und ihren Enthusiasmus hatte die Nettetalerin zunächst wenig: Eine fertige Rezeptsammlung von der Mutter oder Großmutter gab es nicht. Wohl aber die Freude am Kochen, das Bewusstsein für regionale Produkte und der Respekt von Tieren.

Michaela Schneider-Mestrom entwickelte die Rezepte, kochte in der Außenküchen beim Symposium, probierte selbst, ließ andere probieren, nahm deren Anregungen auf und veränderte ihre Rezepte. Kochte erneut, bis sie das Ergebnis mit dem Prädikat "Lieblingsessen" versehen konnte, richtete es an und fotografierte ihre Favoriten auf dem Teller. Außerdem zog sie mit dem Smartphone los, fotografierte die Felder und Kühe, sprach mit den Landwirten in der Umgebung, informierte sich über deren Produkte und kaufte dort ein. So kommt Mehl aus Glabbach zum Einsatz, werden Forellen aus Brüggen verarbeitet oder Kühe und Hühner vom Nettetaler Bauern.

Die Nähe zu ihrer Heimat, zu den Menschen, die dort Lebensmittel herstellen - das war Michaela Mestrom-Schneider wichtig. "Ich wollte kein Kochbuch machen, das zeigt, was alles möglich ist", erläutert sie ihren Ansatz. Sie schätzt die bewusste Auswahl von saisonalen Produkten und Ideen, die schnell und einfach in der Küche umzusetzen sind. Zurück zum Geschmack ist eine Maxime: "Man soll sich wieder auf den Eigengeschmack der Zutaten besinnen und nicht ganz so viel würzen. Ich habe auch einfach mal Zutaten oder Gewürze weg gelassen, um mal wieder genau hinzuschmecken." Zwar gibt es mit einem Curry-Gericht auch eine exotische Speise in der Sammlung von Lieblingsessen, doch hat Michaela Schneider-Mestrom auch Gerichte vom Niederrhein interpretiert. Mal sind es dicke Bohnen (ihre Variante: mit Tomate und Büffelmozzarella), mal ist es ein Rinder-Gemüse-Fond oder auch Palatschinken.

Erhältlich ist das Paperback im Format Din-A5 für 15 Euro in den Nettetaler Buchhandlungen oder direkt bei msm@schneiders-werbeagentur.de. Es gibt lediglich 100 signierte Exemplare.

"Wenn sie weg sind, sind sie weg", sagt Michaela Schneider-Mestrom. Sie weiß von sich: Ich konnte keine Kunst, aber jetzt kann ich Koch-Kunst.

