Nettetal "Gott, Mensch, Kultur" in der Alten Kirche Lobberich

Abwechslungsreich, vielfältig und niveauvoll ist das Programm, das 2018 in der Alten Kirche in Lobberich angeboten wird. "Wir reizen den Rahmen unseres Mottos 'Gott, Mensch, Kultur' voll aus, wagen dabei auch Neues und Experimentelles, aber immer unter der Vorgabe, dass es in diesen Kirchenraum passt", sagt Bastian Rütten vom Arbeitskreis Alte Kirche der Pfarrgemeinde St. Sebastian.