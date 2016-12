später lesen In Auto eingeklemmt Großer Feuerwehreinsatz für kleine Katze Teilen

Twittern





2016-12-26T16:30+0100 2016-12-26T16:25+0100

Eine kleine verletzte Katze hat in Nettetal 18 Feuerwehrkräfte in Atem. Die Mieze hatte sich am Abend des 23. Dezember einen ungewöhnlichen Platz zum Schlafen gesucht: den Motorraum eines Wagens. Leider kam sie später nicht mehr allein heraus.