Nettetal Michael-Ende-Stück in Lobberich zu sehen FOTO: B. Hickmann FOTO: B. Hickmann

2017-02-02T20:22+0100 2017-02-03T00:00+0100

Mit "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" von Michael Ende steht am Dienstag, 14. Februar, 15 Uhr, in der Werner-Jaeger-Halle, An den Sportplätzen 7 in Lobberich, ein Kindertheater-Hit auf dem Spielplan. Die Inszenierung des Rheinischen Landestheaters Neuss ist für Kinder ab sechs Jahren. Zum Inhalt: Der geheime Zauberrat Professor Beelzebub Irrwitzer und die Geldhexe Tyrannja Vamperl müssen ihr Jahressoll an bösen Taten erfüllen. Nur ein gemeiner Plan kann ihnen jetzt noch helfen. Karten (fünf Euro) bei der Nettekultur, Doerkesplatz 3, Lobberich, Ruf 02153 8984141.