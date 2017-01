Nettetal: Schulhündin Lotta holt Mobbingopfer aus der Isolation

Schulhunde brauchen eine Ausbildung

Auskunft Beim NRW-Ministerium für Schule und Weiterbildung können sich interessierte Schulen über die Rechtsfragen rund um einen Schulhund informieren. Dort gibt es antworten auf Fragen zur Sicherheit, Hygiene, zum Tierschutz sowie zur Unfall- und Haftpflichtversicherung.

Im Kreis Viersen Lotta ist keine Ausnahme. Weitere Schulhunde gibt es etwa an der Gesamtschule Nettetal, an der Johannes-Kepler- Realschule in Süchteln oder im Förderzentrum des Kreises Viersen Am Schluff.