Neukirchen-Vluyn: CDU begrüßt das neue Jahr mit 300 Gästen

Die Flüchtlingskrise war zentrales Thema des Neujahrsempfangs. Bürgermeister Harald Lenßen lobte den gelungen Strukturwandel in Neukirchen-Vluyn. Von Birgit Lameyer

Der CDU-Stadtverband Neukirchen-Vluyn hat am Sonntag knapp 300 Gäste zum Neujahrsempfang in der Kulturhalle begrüßt. Günter Krings sprach über Flüchtlingskrise und Terrorgefahr. Die Reden wurden durch das Vokalensemble des Duisburger Polizeichors aufgelockert.

Der Vorsitzende Dr. Heiko Haaz freute sich, dass er mit den Gästen des inzwischen 20. Neujahrsempfangs auch ein Jubiläum feiern konnte. Von den drei letzten, die er mitorganisierte, habe man sich inhaltlich nun zum ersten Mal Gedanken über Sicherheitsfragen machen müssen. Das Wort Flüchtlingskrise sei in aller Munde gewesen: "Wir leben in einem Land, in dem die Hälfte der Welt gerne leben würde", zitierte Dr. Heiko Haaz den Kabarettisten Dieter Nuhr. Mit den Flüchtlingen sei eine große Aufgabe auf die Stadt zugekommen, die sie im vergangenen Jahr meistern musste. Sie habe eine enorm hohe Zahl an Flüchtlingen untergebracht. Aber auch die positive Wirtschaftsentwicklung sei zu loben.

"Das Jahr 2016 war ein erfolgreiches Jahr für Neukirchen-Vluyn", sagte Bürgermeister Harald Lenßen. Das liege auch daran, dass viele neue Bürger Einkommenssteuer zahlen. Arbeitsplätze und Einwohnerzahlen seien gestiegen. Der Strukturwandel sei nach Schließung der Zeche gemeistert, auch der Vluyner Platz nach 20 Jahren Diskussion fertig gestellt. In Kürze würden die Gebäude am Julius Stursberg-Gymnasium fertig sein und auch ein neues Gerätehaus für die Feuerwehr in Neukirchen stehe auf dem Programm. "Wir sind ausbaufähig und nutzen die Chancen", versprach der Bürgermeister und fügte bedauernd hinzu: "Das einzige was wir nicht in den Griff kriegen, ist der Haushalt. Man greift uns doch tief in die Tasche."

Kerstin Radomski (MdB) plädierte für "ein Umfeld, das von Respekt und Mitmenschlichkeit geprägt ist". "Wir sind nicht nur von außen bedroht durch Terrorgefahr", auch fehlende Mitmenschlichkeit sei eine Gefahr.

"Noch nie waren in Deutschland so viele Menschen in Arbeit wie im vergangenen Jahr", erinnerte Ingo Brohl (Landtagskandidat). Von dieser positiven Entwicklung sei NRW leider abgekoppelt. Den Grund dafür sah er unter anderem in übertriebener Bürokratie, die Unternehmen abschrecke, sich hier anzusiedeln. Halte sich beispielsweise ein Bäcker hier an die Vorgaben der Hygieneampel, gebe es für fehlende Dokumentation mehr Minuspunkte als für Schädlingsbefall. Hier müsse man andere Prioritäten setzen.

"Zwischen Flüchtlingskrise und Terrorgefahr - ein starker Staat braucht stabile Werte" war Thema des Vortrags von Dr. Günter Krings (MdB). Das Idyll der Biedermeierzeit, über Konflikte in fernen Ländern reden zu können, gebe es schon längst nicht mehr. Auch könne es nicht funktionieren, sich "komplett rauszuhalten" oder gar Fenster zu verschließen und Rolläden herunterzulassen. Und man müsse wissen: "Wir haben in Europa nicht erst Terror wegen der Flüchtlinge sondern wir haben Flüchtlinge wegen des Terrors." Man müsse an der Sicherheitsarchitektur zwischen Bund und Ländern arbeiten und Lösungen mit Augenmaß finden. Und eine Integration für die, die dauerhaft bleiben. Das bedeute aber auch, Forderungen stellen zu dürfen, wie das Erlernen der deutschen Sprache, die Aufnahme von Arbeit und das Einhalten der hier geltenden Regeln erwarten zu können.

Die Junge Union bat zum Neujahrsempfang um Spenden, damit Kamelle für den Karnevalswagen gekauft werden können.

