Neukirchen-Vluyn: Das sind die Pläne für die alte Grundschule

Zwei Schulstandorte wurde zu einem

Jahrelange Diskussionen gingen dem Ratsbeschluss im März 2015 voraus, der festlegte, dass die beiden bisherigen Standorte der Martinusgrundschule - am Schulweg in Rheurdt und an der Hauptstraße in Schaephuysen - aufgegeben werden und die Schüler alle in das ehemalige Gebäude der Hauptschule am Meistersweg in Rheurdt ziehen. Die Heimatstube im Kellergeschoss der Schaephuysener Schule wird derzeit im ehemaligen Sparkassengebäude wieder eingerichtet.