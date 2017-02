Neukirchen-Vluyn: Die Tafel bleibt auf Spenden angewiesen

Wer auf das unscheinbare Gebäude hinter dem Rathaus zusteuert, der sieht gleich die Schlange, die sich vor dem Eingang gebildet hat. Die Neukirchen-Vluyner Tafel hat heute Ausgabe und verteilt an bedürftige Menschen Lebensmittel. "Butter, Milch, Gemüse, Zucker, was die Leute so brauchen", sagt Helmut Stoffels, der Vorsitzende des Tafel-Vereins.

Die "Tafeln" gibt es heute nahezu in allen größeren Kommunen. Verteilt wird, was Supermärkte, Bäckereien und andere Geschäfte an "überschüssigen" Lebensmitteln zur Verfügung stellen und sonst möglicherweise entsorgt werden würde.

Vor rund einem halben Jahr sind die Helfer von ihrem alten Domizil am Bendschenweg auf das Gelände hinters Rathaus gezogen. Dort wurde ihnen ein Gebäude des Bauhofes zur Verfügung gestellt. "Hier waren früher Duschen und Aufenthaltsräume untergebracht", sagt Stoffels. Der neue Standort ist etwas kleiner, aber er reicht aus, es gibt auch noch in einem anderen Gebäude ein Lager für Lebensmittel. Die Tafel-Mitglieder müssen lediglich die monatlichen Nebenkosten von rund 200 Euro begleichen, "allerdings haben wir für die Neueinrichtung rund 16.000 Euro investiert", sagt der Vorsitzende. "Ohne Spenden würde das nicht funktionieren." Große Unternehmen und Kreditinstitute vor Ort unterstützen die Arbeit der Tafel. Aber auch viele kleinere Summen kommen zusammen, von Menschen, die beispielsweise anlässlich ihres Geburtstags gebeten haben, statt Geschenken lieber Geld für die Tafel zu geben. Auch bei Nachbarschaftsfesten wird oft für den guten Zweck gesammelt. Die Hilfsbereitschaft vieler Leute sei rührend, erklärt Stoffels. Es sei durchaus nicht so, dass die Menschen heute nur noch kalt oder egoistisch seien.

An diesem Tag können sich die anwesenden Mitglieder - neben Stoffels sind es Ulla Borgermeister und Manuela Lenz - über eine weitere Spende freuen. Die Mitarbeiter der Kranich-Apotheke in Vluyn haben bei der Abgabe des neuen Kalenders um einen Euro für die Tafel gebeten. Es kamen 1500 Euro zusammen. Die Apothekerin Heike Ligendza-Stock und die Pharmazeutisch-technische Assistentin Dagmar Fuchs überreichen sie in einem Glaskasten. Auch sie haben erlebt, wie Kunden spontan noch eine Summe für den guten Zweck drauf legten, in einem Fall sogar 20 Euro.

Interessiert hören beide zu, wie die Ehrenamtler vom Alltag der Tafel-Helfer berichten. Montags, dienstags und donnerstags werden die Waren ausgegeben. "Anfangs waren vor allem ältere Menschen mit kleinen Renten die Zielgruppe", berichtet Ulla Borgemeister. Für jene, die nicht mehr gut zu Fuß sind, existiert auch ein Bringdienst. Inzwischen gehören auch junge Familien mit Kindern zu den regelmäßigen Besuchern.

Nur jene, die mit einem Bescheid beweisen können, dass sie Hilfe brauchen, erhalten auch etwas. Nur manchmal kommt es vor, dass jemand unberechtigterweise Lebensmittel mitnimmt. "Da gab es einen Mann, der immer die Sachen für seine Mutter abgeholt hat. Wie sich später herausstellte, war diese schon vor einiger Zeit verstorben", erzählt Ulla Borgemeister.

Auch Anfeindungen haben die Helfer schon erlebt, wie übrigens auch Tafel-Mitarbeiter in anderen Städten. Als das Domizil am Bendschenweg bezogen wurde, gab es anonyme Schmierereien wie "Wir wollen hier keine Hungerleider". Die Helfer ficht das nicht an. Mit rund 30 Aktiven in Neukirchen-Vluyn sind sie gut aufgestellt. Und sie werden gebraucht - rund 900 Menschen verlassen sich auf sie.

Mehr Informationen über die Tafel und das Spendenkonto des Vereins finden Interessierte unter www.neukirchen-vluyner-tafel.de.

Quelle: RP