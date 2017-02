Neukirchen-Vluyn: Einst Turnhalle, heute ein Labor

Dr. Georg Berns führte CDU-Politiker Ingo Brohl durch die Erweiterung an der Diesterwegstraße. Von Sabine Hannemann

Das Dr. Berns-Laboratorium in Neukirchen-Vluyn ist mittlerweile an zwei Standorten in der Stadt vertreten. Der Betrieb, der sich auf die Überprüfung von Lebensmitteln und Trinkwasser spezialisiert hat, präsentiert sich mit einem 84-köpfigen Team an mittlerweile am Bendschenweg und an der Hartfeldstraße, in der ehemaligen Turnhalle der Diesterwegschule.

Das Gebäude mit Turnhalle und Lehrschwimmbecken kaufte das Ehepaar Berns im November 2012 und gestaltete es um. Die Abteilung Lebensmittelanalytik zog vom Standort Bendschenweg an die Hartfeldstraße. Inzwischen hat sich der neue Laborbetrieb gut eingespielt. Davon konnte sich Ingo Brohl, CDU-Landtagskandidat, überzeugen, als er gestern dem Laboratorium einen Besuch abstattete. Dabei hatte er auch Gelegenheit, den neuen Standort zu besichtigen. "Ich möchte die örtlichen Unternehmer kennenlernen, um zu hören, was Politik ändern kann oder wo bürokratische Fesseln drücken", sagt der 40-Jährige. Der Kontakt zum Unternehmerehepaar Gisela und Georg Bernds kam beim CDU-Neujahrsempfang zustande. "Wir haben Herrn Brohl eingeladen, um unser Arbeitsspektrum vorzustellen", erklärt Berns. Der Rundgang führte durch das neue Labor, die Schulungs- und Arbeitsräume.

"Uns hat die Stadtverwaltung bei diesem Projekt sehr unterstützt", sagt Georg Berns, der vor 20 Jahren seine Firma gründete und sie seither Schritt für Schritt ausgebaut hat. "Ich hatte mir ein Labor mit Reagenzgläsern vorgestellt", gab Ingo Brohl mit einem Augenzwinkern zu.

Welch hohe Sicherheitsstandards heute ein Lebensmittel durchläuft, bevor es zum Endverbraucher gelangt, erläuterte Georg Berns. "Das Qualitätsmanagement gerade beim Fleisch fängt beim Futtermittel an. Wir beraten Landwirte, Metzger, Bäckereien, Zulieferer wie auch Lebensmittelunternehmen. Im Grunde die komplette Ernährungskette." Die Dienstleistung umfasst die Labor-Analysen von Lebensmittelproben, reicht über die Erarbeitung von betrieblichen Konzepten, sei es für den Marktstand, die Frittenbude oder das Restaurant, über die Erstellung von Gutachten und externen Hygieneschulungen. "Wir helfen mit unserem Leistungsangebot, die hohen Qualitätsanforderungen zu erfüllen. So können wir die betrieblichen Eigenkontrollen stärken", so Berns, der in dem Zusammenhang auf die Hygieneampel hinweist, die gerade auf den Weg gebracht wurde.

Im Gespräch mit Brohl stellte das Ehepaar Berns die weitere betriebliche Palette vor, zu der Kooperationen mit der Hochschule Rhein-Waal, der Uni Bonn und Schulen gehören. "Wir bieten Studenten Praxissemester und Forschungsprojekte an. Zugleich besteht die Möglichkeit eines berufsbegleitenden Studiums", beschreibt Gisela Berns den Weg, der sich speziell an den Nachwuchs richtet und schon erfolgreich genutzt wurde.

Klar, dass auch das Unternehmerehepaar Wünsche an die Politik hatte, die Ingo Brohl mit auf den Weg bekam. "Wir brauchen eine Entbürokratisierung", so Georg Berns und nannte Stichworte wie Mindestlohn und die Dokumentation von 450-Euro-Jobs. "Alleine der Papierkram nimmt uns ein Drittel unserer eigentlichen Arbeitszeit."

