Neukirchen-Vluyn: Für jedes Kind den optimalen Ranzen

Der sieht schön aus, belastet den Rücken aber sehr - die Vorstellungen von Eltern und Kindern gehen oft auseinander, wenn es um die erste Schultasche geht. Bei der Ranzenbörse am Samstag gab es einen Bewegungsparcours zum Testen. Von Jana Marquardt

Eine Turnhalle voller bunt-reflektierender Schulranzen und viele Stände, an denen gebastelt, ein Bewegungsparcours absolviert oder Powermüsli gegesssen werden kann - bei der Schulranzenbörse im Klingerhuf gab es am Samstag so Einiges für die zukünftigen i-Dötzchen zu entdecken. Während die Kinder Ranzen um Ranzen ausprobieren, auf den Rücken wuchten und Bauch- und Beckengurt festschnallen, lassen sich die engagierten Eltern von 15 geschulten Beraterinnen Tipps für die erste Schultasche ihres Kindes geben.

Frank Neumann, Geschäftsführer vom Schreibwarengeschäft Giesen-Handick, hat die Börse am Wochenende zum 14. Mal veranstaltet. Besucherzahlen von circa 300 bis 350 Familien pro Börse stimmen ihn positiv. "Ich hatte 2004 eigentlich den Plan, eine Ranzenparty auszurichten. Wenn Kinder ihre erste Schultasche aussuchen, sollen sie dabei Spaß haben. Leider war der Begriff geschützt. Deshalb ich die Veranstaltung Ranzenbörse getauft", erzählt er.

Worauf die Eltern oder Großeltern beim Kauf des Schultornisters Wert legen, hat sich im Laufe der vergangenen Jahre leicht gewandelt, hat Veranstalter Frank Neumann festgestellt: "Der Preis war früher ausschlaggebend, heute ist es der richtige Sitz des Ranzens. Deshalb haben wir unsere Beratung ausgeweitet. Es gibt sogar einen Bewegungsparcours einer Physiotherapie-Praxis."

Bei diesem Bewegungsparcours, der in einer Ecke der Turnhalle aufgebaut wurde, stehen die i-Dötzchen mit ihren Eltern Schlange. Hans-Peter Thiemontz' Enkelin Marie (5) läuft gerade über die Wackelsteine, stellt sich dann auf eine Wippe, verlagert ihr Gewicht von einem auf den anderen Fuß. Dann hüpft sie etwas zaghaft von Reifen zu Reifen, balanciert über eine Bank und krabbelt schließlich unter einem Tisch hindurch. Physiotherapeutin Renate Herfurth-Jakobs schüttelt den Kopf und erklärt der Familie, dass der Ranzen zu groß für Marie sei. Also geht die Suche mit Oma und Opa, Mama und Papa weiter, während Maries Zwillingsschwester Leni sich schon für eine Schultasche mit Pferdmotiv entschieden hat. "Die beiden haben einen sehr unterschiedlichen Stil", erklärt Hans-Peter Thiemontz, als er die Feenschultasche von Marie wieder zurückbringt. Wichtiger als das Design des Schulranzens sei ihm eine gute Beratung: "Die Börse gefällt uns besonders gut, weil wir hier viele wertvolle Tipps erhalten, was einen guten Rucksack ausmacht."

Nun hilft Renate Herfurt-Jakobs der sechsjährigen Ruby Marx dabei, Brust- und Beckengurt ihres roten Pferdetornisters richtig einzustellen. "Schultaschen nähern sich immer mehr den Wanderrucksäcken an, die Gurte sorgen dafür, dass das Gewicht ideal verteilt wird", sagt die Physiotherapeutin.

Offensichtlich wird bei der Börse auch, dass die Motive und Farben der Schulranzen sehr geschlechterspezifisch ausgewählt werden. "Das liegt aber nicht an dem Wunsch der Kinder, als Junge eine blaue und als Mädchen eine rosa Tasche haben zu wollen", glaubt Annette Springer, die Eltern beim Kauf berät. "Es ist eher so, dass die Unternehmen diese rollenkonformen Ranzen so vorgeben. Schade für Mädchen, die rosa oder rot gar nicht leiden können."

