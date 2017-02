Neukirchen-Vluyn/Moers: "Kinder von Landwirten werden schon gemobbt"

Die Plakatkampagne des Bundesumweltministeriums war das große Thema bei der Winterversammlung der Bauern. Die Landwirte am Niederrhein sind wütend auf Bundesumweltministerin Barbara Hendricks.

Die SPD-Politikerin aus Kleve hat sich diesen Zorn durch eine umstrittene Plakataktion zugezogen. Auch bei der Winterversammlung der Ortsbauernschaft in Neukirchen-Vluyn hat diese Kampagne nun hohe Wellen unter den Betroffenen geschlagen.

"Ich bin auf der Demonstration in Kleve gewesen", sagt Milchbauer Johannes Leuchtenberg aus Neukirchen-Vluyn. Am Donnerstag hatten viele Landwirte vor Hendricks' Wahlkreisbüro gegen die launigen "Bauernregeln" auf den Plakaten protestiert. "Ich habe den Teilnehmern der Versammlung von der Demo berichtet", sagt Leuchtenberg. Die Wut über die Aktion des Ministeriums habe seine Kollegen mobilisiert, der Saal in der Landschänke "Zur Grenze" sei voll gewesen. "Ich habe noch nie erlebt, dass so eine Welle der Empörung durch die Bauernschaft in Deutschland gegangen ist", bekennt Leuchtenberg. "Irgendwann ist einfach die Grenze erreicht."

Denn die Landwirte fühlen sich zunehmend als die Sündenböcke für alles, was auf dem Gebiet der Ernährungs- und der Umweltpolitik falsch läuft. Berichte über umstrittene Pflanzenschutzmittel oder über fragwürdige Tierhaltung, das alles belaste das Image der Bauernschaft. Und das habe leider schon Folgen bis ins Private hinein. "Ich höre oft von Kollegen, dass ihre Kinder in der Schule schon gemobbt werden", sagt Leuchtenberg.

Auch Ingo Brohl, der Moerser CDU-Fraktionsvorsitzende und Landtagskandidat hat die Aussagen von Barbara Hendricks kritisiert. Bei einem Besuch des Verholzerhofs der Familie Meiwes äußerte der Christdemokrat: "Wer so vorgeht wie die Ministerin, ist im postfaktischen Zeitalter angekommen. Die Qualität unserer gut ausgebildeten Landwirte und unserer Nahrung ist weltweite Spitze. Davon konnte ich mir jetzt auch auf dem Schweinebetrieb der Familie Meiwes ein eigenes Bild machen. Durch mein Aufsichtsratsmandat bei der Enni Energie & Umwelt ist mir die seit Jahren gute Kooperation mit den Landwirten im Bereich Wasserschutz vertraut." Brohl war von CDU-Umweltsprecherin Julia Zupancic und den Ratsherrn Heinz-Gerd Hackstein und Cay-Jürgen Schröder begleitet worden.

