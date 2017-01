später lesen Bewegen Hilft Lohmann besucht Kinderturngruppe FOTO: Klaus Dieker FOTO: Klaus Dieker Teilen

Zu einem Besuch bei der Kinderturngruppe ist Volksbankvorstand Guido Lohmann nun in der Flüchtlingsunterkunft an der Wiesfurthstraße erschienen. Diese Gruppe hat die Grafschafter Diakonie eingerichtet, denn ein Sport- und Turnprogramm für die Kinder war ein großer Wunsch der Bewohner. Der ehemalige Speisesaal der CJD eignet sich dafür ausgezeichnet. Nabilla Hussein war in Syrien Sportlehrerin und hat sich dieser neuen Aufgabe mit großer Begeisterung angenommen. Erste Sportgeräte konnten angeschafft werden, 15 Kinder und ihre Mütter machen schon mit. Lohmann: "Ich freue mich, dass wir mit unserer Aktion ,Bewegen hilft' dabei helfen konnten."