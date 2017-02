Neukirchen-Vluyn: Mit Sicherheit teuer

Wer heutzutage ein größeres Ereignis plant, einen Markt beispielsweise oder einen Umzug, der muss sich auf eine Menge Vorschriften einstellen. Die Sicherheitsvorgaben bei öffentlichen Veranstaltungen sind in den vergangenen Jahren vom Gesetzgeber derart verschärft worden und die Kosten dadurch so stark gestiegen, dass manche befürchten, auf Dauer werden viele private Veranstalter kapitulieren.

Diese Sorge hat auch die SPD in Neukirchen-Vluyn. Auf ihrer Internetseite veröffentlichen die Sozialdemokraten nun eine Stellungnahme zu diesem Thema. Anlass ist das Aus des Märchenfestivals rund um die Alte Mühle in Dong (wir berichteten). "Wenn bei öffentlichen Veranstaltungen auf Vereins- oder Privatinitiative, wie zum Beispiel dem Rosenfest oder eben dem Märchenfestival die Verkehrssicherungsmaßnahmen als Auflage der Stadt nicht mehr von ihr durchgeführt werden, sondern von beauftragten Privatfirmen, können leicht Kosten im vierstelligen Bereich schon im Vorfeld zustande kommen", befürchten die SPD-Mitglieder.

Joachim Bürger, Besitzer der Donger Mühle und Initiator des Märchenfestivals hatte jüngst im RP-Gespräch beklagt, die Beschilderung hätte weitere 1500 Euro gekostet, die gesamten Genehmigungskosten bezifferte er mit 10.000 Euro Kosten.

Bereits im Jahr 2014 hatte Bürger seinen Unmut geäußert. "Ich hatte den Eindruck, es wurde nur noch über Sicherheit gesprochen", zitierte die RP den Mühlen-Eigentümer seinerzeit. "Aber das Gelände ist doch nicht der Duisburger Hauptbahnhof."

Die SPD sieht darin ein warnendes Beispiel: "So laufen wir aber in der Stadt Gefahr, jegliche Privatinitiative, jegliches bürgerschaftliche Engagement im kulturellen oder karitativen Bereich im Keim zu ersticken." Auch im Zusammenhang mit dem Littardfest oder dem geplanten Kartoffelfest am Monterkampshof sei diese Problematik der Politik zugetragen worden. Es sei fraglich, ob diese hohen Kosten durch Spenden oder Eintrittspreise gedeckt werden könnten, zumindest entstehe ein nicht kalkulierbares Risiko für die Veranstalter. Die Sozialdemokraten kündigen an, sich dieser Problematik anzunehmen und die Praxis kritisch zu hinterfragen.

Frank Grusen vom Stadtmarketing der Stadtverwaltung bestätigt, dass die Sicherheitskonzepte seit einigen Jahren immer weiter verschärft wurden. "Der große Einschnitt war das Unglück bei der ,Love Parade' in Duisburg", bestätigt der Stadtsprecher im Rückblick. "Seither ist es für viele Veranstalter schwieriger geworden, das Ganze bedeutet mehr Arbeit und höhere Kosten." Auch die Regelungen für den Brandschutz seien zunehmend strikter geworden. Seit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin herrscht zudem die Angst vor Anschlägen im Lande. Deshalb wird auch der Rosenmontagszug in Neukirchen-Vluyn an den neuralgischen Punkten, etwa vor dem Rathaus, mit Lkw-Sperren geschützt, damit niemand mit einem Fahrzeug in die Menge rasen kann. Bei dieser Aufzählung kann einem die Feierfreude vergehen, doch Frank Grusen ist überzeugt: "Veranstaltungen abzusagen ist der falsche Weg."

Das Stadtmarketing stehe Bürgern, die "etwas auf die Beine stellen wollen" mit Rat und Tat zu Seite, versichert Grusen. "Wir helfen beispielsweise beim Überwinden der bürokratischen Hürden." Nicht umsonst hatte Bürgermeister Harald Lenßen sich über die Begründung für das Ende des Märchenfestivals verwundert gezeigt: "Die Stadt hat immer geholfen, wo sie konnte."

Wer sich durch die Mitarbeiter des Stadtmarketings, Frank Grusen und Sandra Kiss, beraten lassen möchte, kann zu ihnen Kontakt aufnehmen unter Telefon 02845 391166, Fax 02845 391262, E-Mail stadtmarketing@neukirchen-vluyn.de. Weitere Informationen unter www.neukirchen-vluyn.de

