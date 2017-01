Neukirchen-Vluyn: Mundart-Dichter thematisieren Vluyner Platz

Im März steht der nächste Mundart-Nachmittag in Neukirchen-Vluyn an. Die Proben laufen derzeit.

Der gemeinsame Mundart-Nachmittag der Heimat- und Verkehrsvereine (HVV) Neukirchen und Vluyn steht am Sonntag, 26. März, auf dem Programm. Die Kulturhalle ist dann der Treffpunkt für alle Freunde der Mundart. Der Ablauf, bei Kaffee und Kuchen, Vertellstöckskes, Sketche und Gedichte zu erleben, ist bewährt, wie auch Hans-Peter Burs, Vorsitzender des HVV Neukirchen, und Heinz Marten, Leiter der Mundart-Gruppe beim HVV Vluyn, wissen. "Einlass ist bereits um 14 Uhr. Um 15 Uhr beginnt unser Programm. In der Pause gibt es Kaffee und Kuchen und dann geht es weiter in unserem Programm." Seit Dezember laufen die Proben. Die verschiedenen Programmpunkte wurden seit dem Herbst ausgewählt. Als unterhaltsam gelten die gemeinsamen Auftritte der Mundartler aus beiden Vereinen in jedem Fall. Sie pflegen örtliches Kulturgut.

"Die Stücke kommen aus dem Leben. Zum Teil wurden sie aus dem Hochdeutschen in Mundart übertragen. In jedem Fall steht bei uns die Unterhaltung im Vordergrund. Lachen ist immer noch die beste Medizin", so Burs. Auf der Bühne erleben die Besucher eine typische niederrheinische Stube, in der sich alles abspielt, was das Leben zu bieten hat. Neuigkeiten aus "de Hennenstall" oder Kurioses vom Fräulein Lehrerin und ihrem Schüler werden detailliert erörtert. Auch der Namenstag bei Lintermanns kommt zur Sprache. Fehlen darf in keinem Fall ein Stück aus der Feder des Neukirchener Mundart-Dichters Goldberg. Brandaktuell ist auch ein Beitrag, bei dem es um den Vluyner Platz geht.

Die Requisiten für die Aufführung stammen aus dem Privatmuseum der Familie Mühlenhoff. Ihr Hof ist auch Treffpunkt während der Probenzeit. Zu dem kurzweiligen Mundart-Nachmittag reisen die Gäste aus dem Umland an. Karten sind oftmals schnell vergriffen. "Die Resonanz war im letzten Jahr so gut, dass wir das Programm noch einmal im Gemeindesaal in Neukirchen aufgeführt haben", sagt Peter Burs. So soll es in diesem Fall auch wieder sein. "Wenn sich genügend Interessenten melden, wollen wir in Neukirchen einige Zeit später nochmals mit unserem Programm auf die Bühne", sagt er. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Der Eintritt inklusive Kaffee und Kuchen kostet 14 Euro. Karten sind in Vluyn bei Giesen-Handick und der Volksbank Niederrhein erhältlich, in Neukirchen bei Optik Engelke und dem Fahrradcenter Tendick.

(sabi)