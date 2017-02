Neukirchen-Vluyn: Neubürger wünschen sich Supermarkt

Das Umfeld, die Nachbarschaft, das alles sei toll, erklären Anja Steinhoff und Theodor Schulte. "Wir machen hier viel gemeinsam, erst neulich hatten wir unser Quartiersfest", sagt Schulte, der wie Familie Steinhoff am neuen Juraweg wohnt. Und doch herrscht in der Siedlung ein deutliches Murren, dem Anja Steinhoff jüngst auf der Internet-Plattform Niederberg-Netzwerk Ausdruck verliehen hat.

Dabei geht es auch um die Frage, wie es denn nun mit einem Nahversorger für die Neubürger zwischen Neukirchen und Vluyn aussieht. Doch das sei nur Teil einer größeren Frage, versichern Steinhoff und Schulte bei einem Gespräch mit der Presse. Was soll aus dem Förderturm und anderen Gebäuden der ehemaligen Zechen werden?

Was das Thema Nahversorger angeht, wünschen sich die Siedler ein großzügiges Angebot vor Ort, südlich der Niederrheinallee. Schließlich sei das seinerzeit den Bauwilligen versprochen worden. Anja Steinhoff holt eine Broschüre hervor, in der die RAG das Gebiet und seine Infrastruktur anpreist. "Da heißt es zum Beispiel ,Ein Supermarkt macht den Anfang'."

Doch wie groß soll ein solcher Supermarkt werden? Die Ratsfraktionen der Grünen und der Christdemokraten hatten sich in den vergangenen Jahren für einen Markt positioniert, dessen Verkaufsfläche nicht größer als 800 Quadratmeter werden sollte. Schließlich gibt es auch in Vluyn einen Edeka-Markt, in Neukirchen ist jüngst einer dazugekommen, ein weiterer großer Markt könne diese Standorte und auch andere Geschäfte in den Ortskernen schädigen, befürchten manche Politiker.

Was Bewohner von Niederberg wie Anja Steinhoff und Theodor Schulte besonders stört, ist die Sortimentenliste der Stadt, die alle jene Waren aufzählt, die auf der Südfläche Niederberg nicht angeboten werden sollen. Und das ist eine ganze Menge, unter anderem stehen auf der Liste Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren, Blumen, Küchenkleingeräte, Kosmetika, Schreibwaren, Reformwaren, Wasch- und Putzmittel, Zeitschriften und so fort. "Was bleibt da noch?", fragt Schulte.

Das Thema Nahversorgung möchten Steinhoff und Schulte in einen größeren Kontext einbinden. "Was wir bräuchten, wäre ein Gesamtkonzept", meint Schulte. Darin soll auch die südliche Fläche von Niederberg berücksichtigt werden. "Wir haben hier eine einmalige Chance", meint Anja Steinhoff. Sie und andere Anwohner befürchten, dass vor das historische Ensemble des Förderturms und der anderen alten Gebäude hässliche Gewerbebauten hingesetzt werden. Wie schön wäre es, meinen die beiden Neusiedler, wenn eine Lösung gefunden würde, welche die alten Gebäude einbezieht, eine reizvolle Mischung aus kleinteiliger Ladenzeile und einem Park-Ambiente. Dazu müssten die Bürger allerdings mehr an den Entwicklungen beteiligt werden, meint Steinhoff. "Warum sollte man nicht die Kreativität der Menschen hier nutzen?"

Die Diskussion darüber möchten die Bürger nun und hoffen, dass Verwaltung, die Politik und natürlich die RAG Montan Immobilien sich darauf einlassen. "Was wir auf keinen Fall möchten, ist, dass Stadtteile gegeneinander ausgespielt werden", betonen Steinhoff und Schulte unisono. Sie möchten die Schärfe aus der Debatte nehmen.

