Neukirchen-Vluyn: Neuer Nahversorger: Der Streit geht weiter

Neues Gutachten spricht für eine kleinere Einzelhandelsansiedlung auf dem ehemaligen Zechengelände. Die SPD hält dennoch an einer "großen" Lösung fest. Man stehe bei den Anwohnern des Neubaugebiets im Wort, so Fraktionsvize Zeller. Von Josef Pogorzalek

Voraussichtlich im Februar wird der Ausschuss für Stadtentwicklung das neue Einzelhandelskonzept des Dortmunder Büros Junker & Kruse für Neukirchen-Vluyn diskutieren. Inzwischen haben sich die Fraktionen mit dem rund 150 starken Entwurf (wir berichteten) befasst. Eine der wichtigen Fragen, auf die eine Antwort erwartet wurde, war die nach der Größe der für das Niederberg-Gebiet geplanten Nahversorgers; der Streit darüber schwelt seit Jahren.

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass für einen Vollsortimenter 900 Quadratmeter, für einen Discounter 500 Quadratmeter Verkaufsfläche angemessen wären. Insoweit darf sich die Ratsmehrheit in ihrer Meinung bestätigt sehen. Denn der ursprüngliche Vorschlag der RAG, einen Einzelhandel mit 1500 Quadratmetern Fläche südlich der Niederrhein-Allee anzusiedeln, war auf große Kritik gestoßen. Einzig die SPD hält - trotz des neuen Gutachtens - an der "großen Lösung" fest.

Die Politik stehe bei den Bewohnern des Neubaugebiets auf Niederberg im Wort, sagte gestern der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Günter Zeller. Aber nicht nur deshalb ist die SPD überzeugt, dass sie richtig liegt. Der Bereich der Lintforter Straße sei "versorgungsmäßig nicht optimal bedient", erläuterte Zeller. Den Fortbestand von Penny an der Niederrhein-Alle könne nicht garantiert werden, und nach dem Wegfall von Edeka an der Max-von Schenkendorf-Straße fehle auch im dortigen Bereich ein Geschäft für tägliche Besorgungen. Ein großer Vollversorger auf dem Niederberg-Gelände könne die Lücke schließen. Dank einer geplanten Fußweg-Verbindung werde der Weg zum Niederberg-Gelände auch nicht zu weit, sagte Zeller. Dass ein großer Vollsortimenter auf Niederberg andere Einkaufsviertel schwächen könnte, glaubt die SPD laut Zeller nicht. "Aber wir wissen, dass wir alleine dastehen."

Damit hat er sicherlich Recht. Der Entwurf des Einzelhandelskonzepts gehe "in die richtige Richtung", meinte gestern zum Beispiel CDU-Fraktionschef Markus Nacke. Konkreter wollte er noch nicht werden. Nacke verwies auf weitere anstehende Beratungen vor der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 15. Februar. Dagegen sieht Thomas Wagener seine Fraktion - die Grünen - in ihrer Meinung bestätigt, dass ein kleinerer Einzelhandel, "vielleicht ein Bioladen", für Niederberg richtig wäre. "Wir investieren gerade viel Geld, um Neukirchen attraktiver zu machen, sagte Wagener. "Das sollten wir durch ein neues großes Einkaufszentrum auf Niederberg nicht kaputt machen.

Ähnlich positiv äußerte sich Klaus Wallenstein (NV Auf geht's) über das Gutachten und seine Äußerungen um den Einzelhandel auf Niederberg. Er kritisierte allerdings, dass die Gutachter das Viertel rund um die Ernst-Moritz-Arndt-Straße "voll abgeschrieben" hätten. Nach dem Weggang von Edeka müsse dort dringend für einen Ersatz gesorgt werden, sagte Klaus Wallenstein. "Der Netto-Markt deckt den Bedarf nicht ab."

Diskussionsbedarf gibt es anscheinend auch, weil Junker & Kruse im Entwurf des Einzelhandelskonzepts Vluyn als "Oberzentrum" der Stadt, Neukirchen dagegen als "Nebenzentrum" klassifizieren. "Diese Einschätzung teilen wir nicht", betonte Günter Zeller. Es sei wichtig, die beiden Teile der Stadt als gleichwertig zu betrachten und entsprechend zu fördern. Thomas Wagener sah dies auch so, nahm die Gutachter aber in Schutz. Sie hätten lediglich den "Ist-Zustand" beschrieben.

Quelle: RP