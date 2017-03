Neukirchen-Vluyn: Post-Schließungen verärgern Kunden

Die Filiale an der Andreas-Bräm-Straße war zuletzt mehrfach zeitweise geschlossen. Betrieben wird sie nicht von der Post, sondern von der Postbank. Deren Pressestelle spricht von personellen Engpässen. Von Josef Pogorzalek

"Da steht man da wie der Ochs vorm Berg!", ärgert sich Ernst Elmer. Mehrfach stand der Neukirchen-Vluyner in den vergangenen Wochen vor verschlossenen Türen, als er die Poststelle an der Andreas-Bräm-Straße aufsuchen wollte. "Und das zu den regulären Geschäftszeiten! Für die Kunden ist das eine Zumutung." Nicht mal ein Hinweis auf eine andere Poststelle sei an der verschlossenen Tür angebracht gewesen. "Schon im vorigen Jahr November fing das an." Zwischendurch habe er in der Filiale nachgefragt und von Krankheitsfällen und Personalmangel erfahren; es sei keine Vertretung da. Vorboten eines endgültigen Aus für die Poststelle?, fragt sich Elmer. Darüber sei in Neukirchen schon früher geredet worden.

Ernst Elmer wandte sich an unsere Redaktion. Und wir haben bei der Post nachgefragt. Deren Pressestelle betonte, die Post sei für die Immobilie und die Personalausstattung nicht zuständig. Es handle sich um ein Postbank-Finanzcenter; die Postbank übernehme dort im Auftrag auch normale Postleistungen. Solche Konstellationen gebe es noch an einigen Orten in Deutschland. "Das rührt aus alten Zeiten. Meist handelt es sich um die ehemaligen Hauptpostämter", sagte Post-Pressesprecherin Britta Töllner. Die unregelmäßigen Schließungen des Neukirchener Postbank-Finanzcenters haben die Post-Sprecherin nicht überrascht. Ähnliche Beschwerden gebe es auch andernorts. "Das ist sehr unbefriedigend." Von einer geplanten kompletten Schließung an der Andreas-Bräm-Straße sei ihr aber nichts bekannt, sagte Töllner. "Wenn es so wäre, dann würden wir über eine Ersatz-Lösung nachdenken."

Mit der Post hat die Postbank tatsächlich nicht viel mehr als einen Teil des Namens gemeinsam. Sie ist eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Bank. Allerdings eine ungeliebte Tochter, die die Deutsche Bank wohl gerne wieder los sein möchte. Der Versuch, die Postbank zu verkaufen, scheiterte aber. Im Februar gab es Berichte, dass chinesische Investoren Interesse an dem Geldinstitut haben sollen.

Auch stunden- oder tageweise Schließungen von Postbank-Filialen standen bereits in der Kritik. Die Gewerkschaft Verdi hat eine verfehlte Personalpolitik angeprangert. "Geschäftsmodell: Wegen Erkrankung vorübergehend geschlossen!" hieß es auf einem Verdi-Flugblatt im Juni 2016. Und weiter: "Unsere Kunden sind sauer. Sie stehen immer häufiger vor geschlossenen Postbank-Finanzcentern. Den Unmut bekommen die Beschäftigten in der Filiale hautnah mit, und das Tag für Tag."

Zu den zeitweisen Schließungen in Neukirchen teilte die Postbank-Pressestelle mit: "Leider war die personelle Situation in o.g. Filiale aufgrund von Personalausfällen angespannt. Unsere Personalplanung versucht mit allen Möglichkeiten, derartige Engpässe aufzufangen. So zum Beispiel durch ,Springer' oder durch den Einsatz von Kollegen aus anderen Filialen. Leider gelingt das nicht in allen Fällen, daher kann es in Einzelfällen auch zu einer temporären Schließung der Filiale kommen. Dies insbesondere, da wir aus Sicherheitsgründen für Kunden und Mitarbeiter jederzeit das Vier-Augen-Prinzip gewährleisten müssen (Kassenbereiche, Paketverwahrung, etc.)."

Der Engpass in der Poststelle an der Andreas-Bräm-Straße scheint überwunden zu sein. "Sie hat wieder geöffnet", sagt Ernst Elmer. "Aber es sind nur zwei Leute da. Beim nächsten Krankheitsfall wird also wohl wieder dicht gemacht . . ."

Quelle: RP