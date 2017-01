Neukirchen-Vluyn: Radio-Koch empfiehlt "Schweinemett mit Tofu"

WDR-Koch Helmut Gote und der Kölner Fitness-Papst Ingo Froböse starten ihre NRW-Tour in der Vluyner Kulturhalle. Von Jürgen Stock

Tofu mit Schweinemett - auf diese Idee muss man einfach mal kommen. WDR2-Chefkoch Helmut Gote hat diese abenteuerliche und angeblich in Vietnam entdeckte Komposition am Mittwochabend den Zuschauern in der voll besetzten Vluyner Kulturhalle vorgebrutzelt. Nicht nur Co-Moderator Ingo Froböse, seines Zeichens Professor an der Sporthochschule Köln, war programmgemäß skeptisch. Beim Blick in die Ränge hatte man den Eindruck, dass die eine Hälfte so etwas wegen des Tofu niemals anrühren würde, die andere wegen des Schweinemetts.

Aber solche kulinarischen und ernährungsphysiologischen Irritationen gehören zum Konzept der Show, die in Neukirchen-Vluyn Premiere feierte und bis Ende Februar durch ganz NRW reisen wird. Die Rollenverteilung ist klar und erinnert ein wenig an die Dialoge von Becker und Jünemann. Auf der einen Seite Helmut Gote, 59 Jahre alt, 1,80 Meter groß, 84 Kilo schwer, hingebungsvoller Liebhaber von Fett als Geschmacksträger im Allgemeinen und "guter Butter" im Besonderen. Auf der anderen Seite Fitness Papst Ingo Froböse als Konterpart: ebenfalls 59 Jahre alt, 1,80 groß und 72 Kilo leicht. Der eine schwingt den Kochlöffel, der andere zieht die Maus für die Power-Point-Präsentation, und beide sind im Dienste von Genuss und Gesundheit unterwegs.

Mit ihrer Show haben die beiden so etwas wie ein mediales Fusion-Cooking um die Themen Genuss und Gesundheit entwickelt. "Einfach fit - einfach Gote" denkt dabei den Gote-Ansatz der veredelten Hausmannskost um die Folgen im Hüftbereich weiter. Dabei zieht Froböse etlichen Zuschauern einen Zahn: Ausdauersport allein reicht nicht, um gedankenlos aufgenommene Kalorien wieder loszuwerden. Zwar sind sowohl Gote (schwimmend) als auch Froböse (laufend) jeden Tag eine Stunde sportlich unterwegs, doch verbrennen sie dabei jeweils nur 600 Kalorien. Zum Vergleich: Ein Kilo Fett hat 9000 Kalorien. Effektiver als punktuelle hohe körperliche Belastung seien häufige Tätigkeiten mit geringer Intensität wie etwa Spaziergänge. Dazu Gote: "Froböses Büro liegt im fünften Stock. Vor einigen Jahren ist dort ein Fahrstuhl ausgefallen. In Köln hält sich das hartnäckige Gerücht, dass Froböse die Reparatur erfolgreich verhindert hat, damit seine Besucher die Treppe benutzen müssen."

Helmut Gote erinnert sich auch noch gut an das erste Zusammentreffen mit Froböse, als der Professor ihm vor laufenden Kameras die Ölflasche praktisch aus der Hand gerissen hat. "Man kann das Öl auch pinseln", soll Froböse ausgerufen haben. Gote: Ein paar Tage später habe ich dann per Telefon einen Hilferuf des Professors bekommen: Er habe da einen gepinselten Fisch in der Pfanne kleben . . ."

Aber bei allem Jokus hat auch Gote seine Message: Essen muss Spaß machen, die Produkte sollten beste Qualität haben, und beim Genießen sollte man sich Zeit lassen. Dann kommt es auf den Stich guter Butter am Ende auch nicht mehr an.

In einer improvisierten Randepisode stellten die beiden unter Beweis, dass sie ihr Anliegen ernst meinen - und dass die Kunst des Genießens in Neukirchen-Vluyn schon längst angekommen ist. So schleppte der Professor, der ein Freund süßen Gebäcks ist, Gote vor der Sendung ins Stadtcafé Nacke, wo Gote kritisch die prächtige Kuchenauswahl beäugte und die Buffet-Bedienung dann fragte: "Ist die Buttercreme auch selbst gemacht?" Spontane Antwort. "Nee, die ist von Tchibo."

Ach, übrigens: Am Ende durften einige Besucher in Neukirchen-Vluyn auch den Tofu mit Schweinemett probieren. Einhelliges Urteil: "Lecker." Trotz der guten Stimmung im Saal könnten die beiden den Zuschauern noch ein spannenderes Spektakel bieten: Wenn der WDR noch einmal 200 Euro in eine Aufsteckkamera über dem Herd investierte, könnten die Zuschauer auch sehen, was da gerade in der Pfanne schmort.

Quelle: RP