Neukirchen-Vluyn/Moers: Saubere Sache

Viele Menschen schimpfen über wilden Müll in Grünanlagen oder der offenen Landschaft. Manche Menschen belassen es nicht beim Schimpfen, sondern schaffen Abhilfe, indem sie die Hinterlassenschaften beseitigen. Eine beliebte Gelegenheit, das zu tun, ist der Abfallsammeltag, für den sich Teilnehmer nun wieder anmelden können. Die Enni und die Stadtverwaltung in Neukirchen-Vluyn rufen bereits zum elften Mal dazu auf. Der Abfallsammeltag war von 2007 bis 2012 eine gemeinsame Aktion der Wir-4-Städte Moers und Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und Rheinberg. 2013 stiegen Kamp-Lintfort und Rheinberg aus. Dort picken aber in den Tagen um den Abfallsammeltag immer noch Kindergärten, Schulen und Vereine in privater Initiative Müll, der kostenlos abgeholt wird. In Moers machen mittlerweile rund 1000 Menschen mit. "Bei uns in Neukirchen-Vluyn waren es in den vergangenen Jahren rund 800 Personen", sagt Marion May-Hacker, die in der Verwaltung Ansprechpartnerin für diese Veranstaltung ist. Natürlich hat auch sie selber fleißig mitgesammelt. Was war eigentlich der originellste Fund, der je auf Neukirchen-Vluyner Gebiet eingesammelt wurde? "Einmal ist bei Rayen ein Revolver gefunden worden", berichtet sie. Der sei der Polizei übergeben worden.

Die meisten Dinge, die auf "wilden Müllkippen" entsorgt werden, sind freilich weniger dramatisch. Kaputte Elektrogeräte, ausrangierte Couch-Garnituren und sogenannter Handwurfmüll, diese Beispiele nennt Claudia Jaeckel, die Abfallexpertin der Enni Stadt & Service.

Vor dem Abfallsammeltag, der diesmal am 11. März stattfindet, haben die Organisatoren Kindergärten, Vereine und Schulklassen angeschrieben. "Viele säubern ihre unmittelbare Umgebung", berichtet May-Hacker. "Der Naturschutzbund Nabu beispielsweise sammelt den Abfall rund um sein Gelände an der Tersteegenstraße. Übrigens: Wen für eine Einrichtung oder einen Verein das Datum ungünstig ist, kann auch gern kurz vor oder nach dem 11. März gesammelt werden.

Für jene, die nicht zu einem Verein gehören, aber dennoch mithelfen wollen, die Natur vom Dreck zu befreien, gibt es die Gelegenheit an der Halde Norddeutschland. Erfahrungsgemäß entschieden sich viele Einzelpersonen, etwas für eine saubere Umwelt zu tun. Auch Enni-Vorstand Lutz Hormes will mitmachen. An der Halde Norddeutschland findet ab 9.30 Uhr die große Sammelaktion statt. Sie dauert etwa bis 12.30 Uhr.

Mitbringen müssen die Helfer nichts. Handschuhe und Müllsäcke werden gestellt. Wenn die Sammelaktion zu Ende ist, schaffen die Mitarbeiter der Enni die Säcke zur korrekten Entsorgung fort. Wenn alle Teilnehmer fleißig anpacken, reicht es vielleicht zu einem neuen Rekord. "Zehn Tonnen Abfall kommen ganz bestimmt wieder zusammen", meint Claudia Jaeckel.

Wer an der Halde mitsammeln möchte, melde sich bei Marion May-Hacker unter 02845 391-255 oder per E-Mail marion.may-hacker@neukirchen-vluyn.de

Quelle: RP