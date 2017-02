später lesen Neukirchen-Vluyn St.-Antonius-Frauen mit Super-Karneval FOTO: Klaus Dieker FOTO: Klaus Dieker 2017-02-26T16:22+0100 2017-02-27T00:00+0100

Durch die sonst so so protestantisch-nüchterne Vluyner Kulturhalle wehte am Samstag ein Hauch von Gürzenich. Die katholische Frauengemeinschaft bewies, wie viel Stimmung auch am Niederrhein möglich ist. Von Ulrike Rauhut