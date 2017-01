Schwerer Unfall gestern Abend bei Neukirchen-Vluyn: Silvesterböller hatten die Tiere wohl aufgeschreckt. Von Merle Sievers und Sebastian Peters

Auf der A 40 zwischen den Autobahnabfahrten Moers und Neukirchen-Vluyn sind am gestrigen Abend zwei Pferde auf die Fahrbahn gelaufen, weil sie zuvor mutwillig mit Silvesterböllern aufgeschreckt worden sein sollen. Auf der Autobahn wurden sie kurze Zeit später von einem Pkw angefahren, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Die Fahrerin des Pkw musste von den Rettungskräften aus ihrem Wagen befreit werden, die beiden Tiere verendeten noch am Unfallort.

Wie die Polizei am Abend unserer Redaktion berichtete, waren die beiden Pferde zuvor an der Leine ihrer Halterinnen an einem Weg nahe der Autobahn unterwegs, als es zu einem Streit mit einer dritten Person gekommen sein soll. Diese, so die beiden Pferdehalterinnen, habe in Gegenwart der Pferde Silvester-böller gezündet. Nach dem Wortgefecht hat die Person laut Polizei weiter Böller gezündet, woraufhin die Pferde aufgeschreckt wurden und auf die Fahrspur rannten - allerdings in die Gegenrichtung des fließenden Verkehrs. Dort wurden sie von dem Auto angefahren. Das Fahrzeug fuhr gegen die Leitplanke der Autobahn, die Fahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Halterinnen der Pferde standen nach dem Unfall unter Schock.

Für die Dauer der Feuerwehrmaßnahmen wurde der Verkehr zweispurig an der Unfallstelle auf der A 40 vorbeigeführt. Bis in den späten Abend hinein waren Feuerwehr und Polizei mit der Unfallstelle beschäftigt.

