Neukirchen-Vluyn: Vlü-Ka-Ge kürt Ehrenmitglieder

Die Karnevalisten der Neukirchen Vlü-Ka-Ge Rot-Weiß hatten zum Neujahrsempfang in die Kulturhalle eingeladen. Sie zeichneten dabei die CDU-Politiker Kerstin Radomski und Kurt Best besonders aus. Von Ulrike Rauhut

In der Kulturhalle, der "guten Stube" der Stadt, beging die Neukirchen-Vlü-Ka-Ge Rot-Weiß von 1952 gestern ihren traditionellen Neujahrsempfang. Auf der mit weißen und roten Ballons geschmückten Bühne begrüßte der Präsident Jörg Thiem alle Gruppen des Vereins und hieß im Saal viele Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Vereinsleben willkommen.

Die Session steht in diesem Jahr unter dem Motto "Kommt, wir gehen Hand in Hand durch´s rot-weiße Narrenland". Der Präsident und sein Vize Jens Balters stellten nicht ohne Stolz fest: "Wir schaffen es in dieser Stadt, mit allen Vereinen zusammen zu stehen und zu feiern!"

Im Mittelpunkt des bunten Nachmittags standen Ehrungen für langjährige Mitglieder und die Ernennung neuer Ehrenmitglieder. So bekam beispielsweise die 16-jährige Viktoria Albien, die seit ihrem fünften Lebensjahr bei den Rot-Weißen tanzt, Urkunde und Ehrennadel für jecke elf Jahre Mitgliedschaft überreicht. Ihr Können zeigte sie mit ihren Mittänzerinnen der Großen Garde und der Stadtgarde. Viel Applaus bekamen auch die Auftritte der Püppchen und der Regimentskinder, die wie die Großen ihre neuen Choreographien präsentierten. Als neuer Senator wurde Dirk Mensel mit seiner Frau Lidija aufgenommen. Senator Bernhard Uppenkamp sagte in seiner Laudatio auf die neuen Mitstreiter, das Ehepaar betreibe den Averdunkshof in Neukirchen seit 2008 mit leckerem Essen, vielen Events und großer Leidenschaft. Ausgestattet mit weißer Uniform und Kappe nahm Mensel Urkunde und Orden entgegen und sagte augenzwinkernd, er sei angetreten, den Altersdurchschnitt unter den Herren Senatoren zu senken.

Als Ehrenmitglied wurde Kerstin Radomski, Bundestagsabgeordnete der CDU, ernannt. Laudator Kurt Best, stellvertretender Bürgermeister der Stadt, sprach in Reimen von Radomskis Lebenslauf, lobte ihr politisches Engagement für die Region und dankte für die enge Verbundenheit mit der Neukirchen-Vlü-Ka-Ge. Die frisch Geehrte bedankte sich mit einer Büttenrede, die auch einige Spitzen enthielt. So sagte sie über den renovierten Vluyner Platz, er habe "'ne Rinne als Kegelbahn" und über die Arbeiten im Dorf Neukirchen: "Schönes braucht halt seine Zeit!" Schließlich lobte sie den Präsidenten für die mutige Entscheidung, 2016 den Umzug wegen einer Sturmwarnung abzusagen.

Für Best selbst gab es dann noch eine Überraschung: Er wurde ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt. "Kurt ist ein optimistischer und humorvoller Mensch, kommunikativ und stets hilfsbereit", hieß es in der Lobrede. Best bedankte sich, wie sollte es anders sein, spontan in gereimter Form für die Auszeichnung .

Quelle: RP