Neukirchen-Vluyn: Vlü-Ka-Ge: Neue Kluft, neue Veranstaltungen

Die Karnevalisten aus Neukirchen-Vluyn stellen die Sitzungstermine und die neuen Kostüme ihrer jungen Garden vor. Von Sabine Hannemann

Die Karnevalisten scharren mit den Füßen. Die fünfte Jahreszeit mit der Neukirchen-Vlü-Ka-Ge beginnt an diesem Wochenende. Am Freitag, 28. Januar, 19 Uhr, findet die Herrensitzung statt. Karten kosten 18 Euro. Präsident Jörg Thiem und Vize Jens Balters führen durchs Programm. Am Samstag, 28. Januar, 17 Uhr, folgt die Damensitzung. "Für diese Sitzung gibt es nur noch Restkarten", sagt Geschäftsführerin Elsa Bertz. Ein Höhepunkt ist der Auftritt von Anne Farl, die als Double von Helene Fischer wie auch Andrea Berg auftritt. Für Stimmung sorgt "Frau Kühne" als Büttenrednerin aus Lüttingen.

"Diese Session hat einige Premieren zu bieten. Wir haben in eine optimale Akustik investiert", sagte Thiem gestern bei einem Termin im Sport- und Freizeitzentrum Klingehuf. Zur neuen Tontechnik kommt eine stimmungsvolle Lichttechnik.

"Damit nicht genug", sagt Thiem. In neuem Zwirn erscheinen die jungen Aktiven. Dazu gehören bei den Mädchen Pettycoat, Rock, Jacke und Beffchen. Die Senatoren haben die Kopfbedeckungen gesponsert. Alles in allem wurden rund 18.000 Euro in die Hand genommen. "Wir haben lange gesucht, denn der Stoff muss strapazierfähig sein", sagt Elsa Bertz. Geliefert wurde das rot-weiße Outfit in 28-facher Ausfertigung von einem Moerser Atelier.

Premiere feiert der Seniorennachmittag am Mittwoch, 8. Februar. Einlass ist um 14.30 Uhr, Beginn um 15. Uhr. Die Karte kostet fünf Euro, inklusive Kaffeegedeck. Der Vorverkauf ist gut gestartet. Für den Transfer zur Tennishalle sorgen die örtlichen Taxiunternehmen nach Anmeldung. Thiem: "Wir erwarten an dem Nachmittag wieder die Prinzenpaare aus den Nachbarstädten und einen Überraschungsgast."

Am Sonntag, 19. Februar, 15 Uhr, entert der jecke Nachwuchs die Tennishalle. Der Eintritt zu Spiel, Spaß und Party kostet fünf Euro. Begleitet wird die Veranstaltung von den neuen Jugendwarten Anke Penzenstadler und Heiko Hennig. Der Rathaus-Sturm am Donnerstag, 23. Februar, 15.11 Uhr, läutet die heiße Phase ein. Zuvor machen die Möhnen die Gegend unsicher. Elsa Bertz: "Wir treffen uns um 8 Uhr zum Frühstück in den Vluyner Stuben und ziehen in Möhnenkleidung los." Besucht werden die örtlichen Kreditinstitute und Geschäfte in Vlyun wie auch in Neukirchen. Bevor es zum Rathaus geht, stärken sich die Möhnen in der Tennishalle. Wenn Bürgermeister Lenßen sich geschlagen gibt, wird gefeiert. In der Tennishalle am Klingerhuf geht die Party weiter. Der Eintritt ist frei, Schlagerstar Dirk Florin sorgt für Stimmung. Rosenmontag, 27. Februar, 13.11 Uhr, führt der Karnevalszug von Neukirchen nach Vluyn. Nach dem Zug wird im Klingerhuf, Standquartier der Rot-Weißen, gefeiert. Beginn ist ab 16 Uhr, Karten kosten zehn Euro. Mit dem Fischessen bei Voranmeldung endet am Veilchendienstag, ab 19 Uhr, die Session. Karten kosten zehn Euro.

