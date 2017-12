später lesen Bernd Stelter in Neukirchen-Vluyn "Wer Lieder singt, braucht keinen Therapeuten" FOTO: Busch FOTO: Busch 2017-12-21T18:18+0100 2017-12-22T00:00+0100

Der Kabarettist Bernd Stelter gastiert mit dem Kabuff-Orchester am Freitag, 16. März, 20 Uhr, in Neukirchen-Vluyn. Das Publikum darf sich auf eine Deutschland-Premiere freuen. Er präsentiert in der Kulturhalle sein Programm "Wer Lieder singt, braucht keinen Therapeuten".