Neukirchen-Vluyn: Wie die Stadt schon früh "braun" wurde

Die Einwohner von Neukirchen-Vluyn möchten über ihre Stadt natürlich am liebsten Gutes hören. Aber nicht alles, was die Stadtgeschichte hergibt, ist ein Ruhmesblatt. Das Ortsgeschichtliche Museum, dessen Ausstellung in den nächsten Monaten Stück für Stück erneuert werden soll, wird sich künftig auch ausführlich mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigen.

Denn in Neukirchen-Vluyn war die NSDAP bereits früh aktiv und erfolgreich. Mitte der 1920er Jahre gab es bereits eine Ortsgruppe der Nationalsozialisten, und ihr Einfluss wuchs bis zum Ende der Weimarer Republik.

Krista Horbrügger, Geschichtslehrerin im Ruhestand, hatte sich für das Buch "Moers unterm Hakenkreuz" (2008) mit der NS-Geschichte von Neukirchen-Vluyn beschäftigt. Dabei zeigen sich zwei interessante Fakten: "Hier regierte der erste NS-Bürgermeister in Preußen - und zwar schon im Jahr 1928." Also fünf Jahre, bevor Adolf Hitler Reichskanzler wurde und die Gleichschaltung der Verwaltungen im Reich begann.

Der zweite Punkt: "Als eine der ersten Gemeinden im Deutschen Reich hat Neukirchen-Vluyn Hitler die Ehrenbürgerschaft angetragen", erklärt Horbrügger. Die Urkunde verkündet im pathetischen Ton, dass der Gemeinderat, "beseelt von tiefer Dankbarkeit", dem "Führer und Reichskanzler" das Ehrenbürgerrecht verleihe, und zwar "für die Errettung des Deutschen Volkes und Vaterlandes". Hitler schickte ein Dankeschön, ließ sich allerdings nie persönlich in Neukirchen-Vluyn blicken.

Datiert ist die Urkunde auf den 30. Juni 1933. Damals war Erich Neumann, der NSDAP-Bürgermeister von Neukirchen-Vluyn, bereits fünf Jahre im Amt. Diese Tatsache verdankte er nicht zuletzt einer Mogelei. Bei der Bürgermeisterwahl im Jahr 1928 trat er gegen den Kreisausschuss-Oberinspektor Friedrich Johann Sonnen an, der als nationalkonservativ galt. Neumann erklärte dagegen, keiner Partei anzugehören und bekam die Stimmen der Sozialdemokraten und der Kommunisten. Am Ende gab es ein Patt, das Los entschied und fiel auf Neumann. Doch der neue Bürgermeister hatte gelogen: Er war in Wirklichkeit schon seit 1922 für die NSDAP tätig gewesen. Und so bekamen die Neukirchen-Vluyner eines der ersten NS-Stadtoberhäupter im Rheinland. Neumann blieb tatsächlich bis 1945 im Amt. Bei der Entnazifizierung kam er mit der Kategorie 4 glimpflich davon. "Die Kirchen, der Neukirchener Erziehungsverein und die Neukirchener Mission haben sich für ihn eingesetzt", berichtet Krista Horbrügger. In den 50er Jahren kandidierte erneut für das Bürgermeisteramt, diesmal als Mann der CDU, allerdings ohne Erfolg. Er starb 1975 in Krefeld-Hüls.

Was die Ehrenbürgerschaft des "Führers" anging, machten die Neukirchen-Vluyner nach dem Ende der Nazi-Diktatur schnell reinen Tisch. Bereits in der ersten Sitzung des neuen Gemeinderates - er bestand aus 23 Ratsherren der CDU, sechs der KPD und drei der SPD - wurde Adolf Hitler von der Liste der Ehrenbürger verbannt. Den Antrag hatten die SPD-Vertreter gestellt, der Beschluss fiel einstimmig. Das war am 25. Februar 1946. Ziemlich genau ein Jahr zuvor, am 3. März 1945, waren die Amerikaner in Neukirchen-Vluyn eingetroffen und hatten der Nazi-Herrschaft ein Ende gemacht.

Übrigens hat der Neukirchen-Vluyner Stadtrat im Jahr 1983 auf einen Bürgerantrag hin noch einmal die Aufhebung der Ehrenbürgerschaft Hitlers bestätigt.

