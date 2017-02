Neukirchen-Vluyn: Wochenmarkt belebt Grafschafter Platz

Grafschafter Platz oder Dorfmitte in Neukirchen? Marktbesucher und -händler sind geteilter Meinung, was den Standort des Wochenmarktes am Freitag angeht. Wir haben uns dort gestern umgehört. Von Sabine Hannemann

Seit einigen Monaten verkaufen die Markthändler in Neukirchen auf dem Grafschafter Platz an der Mozartstraße ihre Waren. Bis mindestens 2018 soll es so bleiben. Auf der Hochstraße in der Dorfmitte werden die Kanäle saniert. Ein Für und Wider bestimmt die Meinung von Marktbeschicker wie Marktbesucher zum Standort.

"Wir erleben ein Auf und Ab. Für manchen älteren Kunden ist der Weg vom Dorf bis zur Mozartstraße zu weit", sagt Veronika Stupp vom Fischstand Stefan Richter. Der Marktplatz sei zwar schön und ohne Autoverkehr, aber direkte Vorteile seien nicht spürbar. Vor allem nach der Eröffnung des Edeka-Marktes in Höhe der Neukirchener Buchhandlung habe sich für sie ein Rückgang bemerkbar gemacht. "Dort ist jetzt auch ein Fischstand. Das merken wir deutlich. Wir warten ab", so Veronika Stupp, die sich für eine Rückverlegung zur Dorfkirche ausspricht.

Ähnlich der Standpunkt von Bianca Chodura, die mit ihrem Bruder Guido Haustein den Familienbetrieb führt. "Wir möchten ganz zurück", so die 33-Jährige. "Im Dorf war durch verschiedene Geschäfte und Arztpraxen mehr Laufkundschaft", so ihr Fazit. Gerade in den letzten Wochen machten den Markthändlern Wintertemperaturen wie auch die Erkältungswelle zu schaffen. "Die Leute bleiben einfach zu Hause. Jetzt locken erste saisonalen Waren und Frühlingsblumen wieder mehr Besucher auf den Markt", so Bianca Chodura.

Für Anwohner des Grafschafter Platzes ist der Markt ein Gewinn. "Wir sind sofort da und brauchen nicht erst ins Dorf zu laufen. Wir kriegen alles. Regionales und saisonales Obst und Gemüse, Fleisch, Wurst und Käse. Und sogar nach Hause wird geliefert, wenn der Einkauf zu schwer ist", sagen zwei Marktbesucherinnen. Für Bärbel Bouws sorgt das Marktgeschehen am Freitag generell für ein gutes Einkaufsgefühl. Beide Standorte haben ihr gefallen. "Der Grafschafter Platz ist immer stiefmütterlich behandelt worden. Mir gefällt die kompakte Anordnung." Jadwiga Bamberg ist mit einem Textilstand vertreten und zieht den autofreien Grafschafter Platz vor. "Ich würde gerne nach 2018 bleiben. Ich weiß aber auch, wie schwer es ist, allen Interessen gerecht zu werden."

Thomas Stralka wohnt mit seiner Familie mitten im Dorf Neukirchen. Stralka: "Der Grafschafter Platz ist eine Alternative, über die es lohnt nachzudenken." Schließlich sei der Platz Mitte der 1960er Jahre als Marktplatz gebaut worden. Und daher als Alternative einfach gut, so lange wie die Hochstraße saniert wird.

Sorgen, dass der Grafschafter Platz danach bebaut wird, weist der CDU-Ratsherr zurück. Im Gegenteil. Der Platz soll durch eine neue Gestaltung aufgewertet werden. Entscheidend seien bei der Frage nach dem Standort des Wochenmarktes in Neukirchen die Haltung und Erwartung der Marktbeschicker. "Entscheidend ist doch, was ihnen in der Kasse bleibt", sagt Stralka. Er plädiert für ein Gespräch aller Akteure, um ein Meinungsbild zu bekommen. "Wir müssen uns auch die Frage stellen, ob ein Wochenmarkt von morgens bis mittags noch zeitgemäß ist. Die meisten Menschen arbeiten doch und haben kaum Zeit, morgens auf den Markt zu gehen. Spätere Marktzeiten auszuprobieren, das lohnt sich sicherlich."

