Die Polizei hat Ermittlungen gegen einen 17 Jahre alten Neusser aufgenommen, der das "Wollnymobil" in einem Acker in Norf festgefahren hat. Der junge Mann war einer Streifenwagenbesatzung in der Nacht zu gestern, 30. Januar, gegen 2.45 Uhr an der Mainstraße aufgefallen, weil er mit hoher Geschwindigkeit von der Dieselstraße in Richtung Elvekum unterwegs war. Das teilte die Polizei gestern mit. Als die Beamten den VW-Bus mit dem prägnanten Schriftzug auf der Heckscheibe stoppen wollten, missachtete der Fahrer demnach die Anhaltezeichen und fuhr weiter. Allerdings kam er nicht weit: Die Fahrt endete, als der VW-Bus im Acker steckenblieb. Bei ihrer Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er und seine Beifahrerin (16), die nach Informationen unserer Redaktion zur TV-bekannten Wollny-Familie gehört, mussten mit auf die Wache.