später lesen Neuss 21 Krankenhausbetten gehen jetzt an die Rumänienhilfe Teilen

Twittern







Das Johanna-Etienne Krankenhaus hat mit einer Sachspende von 21 Krankenbetten kurzerhand die Neusser Rumänienhilfe unterstützt. Die Betten waren ursprünglich für die Burundi-Hilfe Neuss vorgesehen. Dort sollte die Krankenstation in Gihanga mit der Spende neu ausgestattet werden. Doch in dem ostafrikanischen Land ist die Sicherheitslage derzeit nicht stabil, was einen Transport der Betten unmöglich macht. Stattdessen wurde nun die Rumänienhilfe, die vor mehr als 20 Jahren von Wolfgang Kriesemer ins Leben gerufen wurde, unterstützt. Die Hilfsorganisation ist insbesondere durch ihre Weihnachtspäckchen-Aktion bekannt geworden. Dabei werden vor allem Waisenkinder aus dem Landkreis Arad zur Weihnachtszeit beschenkt. 6500 Päckchen wurden 2016 in Richtung Südosteuropa geschickt.