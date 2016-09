später lesen Kreis Neuss 27-Jähriger soll versucht haben, Freundin zu erwürgen Teilen

Twittern





2016-09-03T14:19+0200 2016-09-03T14:19+0200

Ein Mann aus Meerbusch soll am Freitag versucht haben, seine Freundin zu töten. Die Frau konnte sich befreien und floh in ein Geschäft in der Nähe. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.