später lesen Neuss 30 Jahre Methadon - was hat's gebracht? FOTO: Hogekamp FOTO: Hogekamp 2018-03-05T18:13+0100 2018-03-06T00:00+0100

1988 startete das erste Methadon-Modellprojekt in NRW. Norbert Bläsing, Leiter der Drogenberatungsstelle Neuss, war fast von Anfang an mit dabei. Seine Bilanz fällt jedoch ernüchternd aus. Warum ist das so? Von Bärbel Broer