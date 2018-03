Wegen neuer Schäden am Bauwerk muss ein Teil der Rheinbrücke Flehe auf der A46 nächste Woche erneut gesperrt werden. Wie lange die Sperrung dauern wird, ist unklar. Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Die Einschränkung beginne in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, der jeweils rechte Fahrstreifen und die Standspur der A46-Rheinbrücke Flehe würden gesperrt, teilte Straßen.NRW am Freitag mit. In beiden Fahrtrichtungen blieben zwei Fahrspuren offen. Auch Lkw könnten weiter über die Brücke fahren. Autofahrer müssten aber mit Verkehrsbehinderungen rechnen, insbesondere während des Berufsverkehrs. Wie lange der rechte Fahrstreifen und die Standspur gesperrt bleiben, könne derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Brücke müsse entlastet werden, weil sich in den Schrägstreben Risse gebildet hätten, die links und rechts die überstehende Fahrbahnplatte ("Kragarme") abstützen, teilte Straßen.NRW weiter mit. Damit sich die Schäden nicht ausweiten, sei eine Entlastung dieser Schrägstreben notwendig. Die Fleher Brücke war erst im November 2017 wieder freigegeben worden, nachdem eineinhalb Jahre am Brückenträger gearbeitet worden war, um ihn auszubessern.

Als Ursache für die aktuellen Schäden sehen die Fachleute die in den vergangenen Jahrzehnten massiv gestiegene Verkehrsbelastung vor allem durch den Lkw-Verkehr. Zusätzlich ist die Fleher Brücke durch die Sperrung der A1-Brücke in Leverkusen für Lkw seit 2012 besonderen Belastungen durch den Schwerlastverkehr ausgesetzt. Deshalb wird die Brücke regelmäßig und engmaschig kontrolliert. Bei diesen Kontrollen wurden die Schäden festgestellt.

Ein Expertenteam arbeite bereits an einem kurzfristigen Sanierungskonzept, berichtete Straßen.NRW. Mit der schnellen Reaktion will der Landesbetrieb auch die verkehrsärmere Zeit in den Osterferien ausnutzen.

