Jörg Schroter hat seine Zucht von Rassegeflügel schon vor Jahren deutlich reduziert. Denn einen Teil der Fläche zwischen seinem Haus am Schwarzen Weg und dem Lärmschutzwall der Autobahn 57, auf dem er seine Hühner laufen lassen konnte, wird benötigt, wenn die Autobahn (noch einmal) verbreitert und die Lärmschutzwand auf neun Meter Höhe aufgestockt wird. Vor Jahren wurde Schroter das schon schriftlich mitgeteilt - doch nichts geschah. "Das ärgert mich schon", sagt Schroter. Zwei Jahre nach dem letzten Ortstermin bei ihm kommt nun etwas Bewegung in das Thema.

Mit Datum 6. April hat der Landesbetrieb die Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens für den Ausbau der Autobahn zwischen dem 2007 fertiggestellten Autobahndreieck Neuss-West und der Anschlussstelle Neuss-Hafen beantragt. Teil dieses Projektes ist die Anpassung der Ein- und Ausfahrten im Dreieck Neuss-West, wo die Zufahrt in Richtung Köln geschlossen wird, und der Anschlussstelle Reuschenberg.

Die Unterlagen für dieses Gesamtvorhaben, das Athanasios Mpasios vom Landesbetrieb Straßen NRW vor einem Jahr im Planungsausschuss mit 70 Millionen Euro bezifferte, liegen vom kommenden Montag an für vier Wochen im Amt für Stadtplanung (Zimmer 3.3802) zur Einsichtnahme aus. Etwaige Bedenken oder Anregungen zu dem Vorhaben können bis zum 28. Juni gegenüber Stadt oder Bezirksregierung angezeigt werden.

Grund für die erneute Verbreiterung, mit der nach Angaben von Straßen NRW frühestens Anfang 2019 begonnen werden kann, ist die Tatsache, dass sich auf diesem Abschnitt zwei Verkehrsströme überlagern: Die Autofahrer, die auf der Nord-Süd-Route der A 57 unterwegs sind, und die in Ost-West-Richtung fahrenden Autofahrer auf der Autobahn 46. Diese "mündet" in Neuss-West in die A 57, was immer noch zu langen Staus führt, und verlässt diese im Kreuz Neuss-Süd.

Leistungsfähiger soll die A 57 durch eine - Einfahrten mitgezählt - Verbreiterung auf bis zu zehn Spuren werden. Die Autobahn rückt dabei zwölf Meter näher an Schroters Haus heran. Die verbliebene und kaum noch zu verwertende Restfläche hofft er dann von der Stadt kaufen zu können - für seine Hühner.

Quelle: NGZ