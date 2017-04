später lesen Unfall am Kreuz Neuss-West Lkw liegt quer - bis zum Nachmittag droht Stau auf A57 2017-04-28T10:03+0200 2017-04-28T11:57+0200

Am Autobahnkreuz Neuss-West hat es kurz vor der Abfahrt Neuss-Reuschenberg am Freitagvormittag einen schweren Unfall gegeben. In Fahrtrichtung Köln kippte ein Lkw um. Die A57 ist bis zum Nachmittag teilweise gesperrt.