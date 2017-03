Neuss: Action für Kinder, Infos für Eltern

Am kommenden Wochenende erlebt Neuss eine Premiere: Dann findet die erste Kinder- und Familienmesse statt. 60 Aussteller präsentieren ihre Waren oder Dienstleistungen, informieren Eltern in Vorträgen und laden Kinder zu Aktionen ein. Die Feuerwehr ermöglicht den Kleinen zum Beispiel, Neuss auf einer Drehleiter von oben zu erleben, und das Clemens-Sels-Museums lädt zum Schatztruhen-Bemalen ein.

Die Idee, eine Messe für Kinder und Eltern zu organisieren, hatte Frank Küpping, der Verleger des Familienmagazins "Kinder, Kinder!". Vor gut einem Jahr begann er mit der Vorbereitung. "Ich habe einfach den Mietvertrag mit der Stadthalle unterschrieben - ohne einen Aussteller an Bord zu haben", sagt Küpping. Deshalb war er froh, dass er die Stadtwerke und die Sparkasse als Partner gewinnen konnte. "Wir finden es mutig, eine neue Messe anzubieten, aber wir glauben, dass das funktioniert", sagt Jürgen Scheer, Pressesprecher der Stadtwerke. Küpping machte sich auf die Suche nach Ausstellern. Unter anderem sagten das Kulturamt, das Lukaskrankenhaus und das Schulranzen-Center aus Mönchengladbach zu. Insgesamt sei es schwer gewesen, Einzelhändler zu gewinnen.

Das Angebot ist trotzdem groß: Mit dabei ist zum Beispiel die Musikschule. An ihrem Stand können Kinder Instrumente ausprobieren. Die Firma Hoch 3 baut mitten in der Halle einen sieben Meter hohen Turm, den die Kinder hochklettern können. Eine Kinderboutique stellt die neuesten Trends vor. Und eine Modelagentur lädt zum Casting ein. Fug und Janina, bekannt aus "Die Sendung mit der Maus", spielen und tanzen mit den Kindern bei einem interaktiven Theaterstück. Neben den Aktionen für die Kids gibt es auch Angebote, die sich an die Eltern richten. Der Rhein-Kreis Neuss informiert zum Beispiel über das Elterngeld und über Bewegung in der Schwangerschaft. Damit die Eltern die Vorträge in Ruhe hören können, bietet die Turngemeinde Neuss ein Kinderbelustigungsprogramm an.

Info Am Samstag ist die Messe von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre müssen nichts zahlen. Die Messebesucher können kostenlos an der Rennbahn parken. Das komplette Programm der Messe gibt es unter www.kinderkinder-online.de.

Quelle: NGZ