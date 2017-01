Neuss: Ärger über Slalomfahrt um Kanaldeckel

An der Ecke Rheinfährstraße/Macherscheider Straße bekommen Autofahrer regelmäßig einen Schlag auf die Achse ihres Fahrzeugs. Als die Fahrbahn erneuert wurde, wurden die Kanaldeckel nicht an die neue Fahrbahnhöhe angepasst. Von Andreas Buchbauer

An das Geräusch hat sich Heinrich Theisen längst gewöhnt. "Klack, klack" macht es jedes Mal laut und deutlich, wenn ein Fahrzeug über die Kanaldeckel an der Ecke Rheinfährstraße/Macherscheider Straße fährt. "Das ist jedes Mal ein Schlag auf die Achse", sagt Theisen. Der Grund des Übels ist auf den ersten Blick schwer zu erkennen, doch wer sich einen Moment lang an den Straßenrand stellt, der hört es immer wieder. Klack, klack. Und nochmal: Klack, klack. Als die Fahrbahn an der Haltestelle "Macherscheider Straße" im vergangenen Jahr erneuert wurde, wurden die Kanaldeckel nicht an die neue Fahrbahnhöhe angepasst. Seither gibt es für Autofahrer nur zwei Möglichkeiten: im Slalom um die leichten Vertiefungen herumfahren - oder eben die Schläge auf die Fahrzeugachse hinnehmen. "Wenn es geht, fahren die meisten außen rum", sagt Theisen.

Vom Straßenrand aus kann man das gut beobachten. Nebenbei merkt man schnell, wer ortskundig ist und wer die kleinen Tücken an der Ecke Rheinfährstraße/Macherscheider Straße noch nicht kennt. Die Ortskundigen bremsen ab oder kurven tatsächlich wie bei einer Slalom-Fahrt um die Vertiefungen an den Kanaldeckeln herum. Die anderen rollen deutlich hörbar drüber hinweg. Klack, klack. "So kann es doch nicht bleiben", meint Theisen. "Es ist für viele, die hier regelmäßig entlangfahren, ein Riesenärgernis."

Von der Ecke bis in Höhe der Zufahrt zur Turnhalle gibt es ein gutes halbes Dutzend nicht an die Fahrbahnhöhe angepasster Kanaldeckel. "Danach ist alles in Ordnung. Schwer zu verstehen, warum dort alles richtig gemacht wurde und auf dem anderen Abschnitt nicht", meint Theisen. Er selbst fährt die Straße mit seinem Audi TT täglich zweimal entlang - morgens und nachmittags. Er habe sich bereits an die Stadt gewandt, aber bislang keine Antwort erhalten.

Bei der Stadt ist das Problem bekannt. Das erklärt Tobias Spange vom Presseamt. Und es soll nicht bei den Problemen auf dem Abschnitt an der Ecke Rheinfährstraße/Macherscheider Straße bleiben. Die alten Schachtabdeckungen sollen durch ebenerdige ausgetauscht werden, sobald es die Witterung zulasse. "Dies konnte aus technischen Gründen nicht zusammen mit dem Deckenüberzug ausgeführt werden", erklärt Spange.

Bis das Ärgernis beseitigt ist, müssen sich die Autofahrer in Uedesheim also noch etwas gedulden. Bis dahin wird weiterhin dieses eine Geräusch immer und immer wieder an der Ecke Rheinfährstraße/Macherscheider Straße zu hören sein: Klack, klack. "Ich hoffe, dass sich hier bald was tut", sagt Heinrich Theisen.

Quelle: NGZ