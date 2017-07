später lesen Neuss Agravis übernimmt die Mehrheit an RWZ-Werken 2017-06-30T19:17+0200 2017-07-01T00:00+0200

Die Agravis Raiffeisen AG wird zum 1. Juli mehrheitlich die Futtermittel-Aktivitäten der RWZ Rhein-Main eG (RWZ) übernehmen. Die beiden RWZ-Werke in Neuss und Wiesbaden gehen somit an die Agravis-Gruppe. Das Produktions- und Vertriebs-Know-how bündelt die Agravis in zwei Gesellschaften - der Agravis Futtermittel Rhein-Main GmbH und der Agravis Kraftfutterwerke Rhein-Main GmbH. Alle Mitarbeiter werden übernommen, wie das Unternehmen jetzt mitteilte. "Wir freuen uns, dass das Bundeskartellamt grünes Licht in der Sache gegeben hat, die Verträge nun unterzeichnet sind und wir wie geplant mit der operativen Umsetzung zum 1. Juli beginnen können", sagt Agravis-Vorstandschef Andreas Rickmers.