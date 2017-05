später lesen Neuss Andreas Grösch ist der neue König in Elvekum 2017-05-04T19:27+0200 2017-05-05T00:00+0200

Der Verein "Einigkeit" in Elvekum hat einen neuen König: Andreas Grösch. Die Entscheidung fiel beim Vogelschießen, das der Verein traditionell am Maifeiertag ansetzt, auf dem Schießstand der Gaststätte "von Zons" mit dem 79. Schuss. Für den neuen König war der Wettkampf ein Heimspiel, denn er betreibt die Gaststätte im Ort gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Roswitha Fiebig schon seit Jahren. Der 58-jährige Wirt, dessen gastronomische Karriere 1975 mit der Ausbildung zum Hotelkaufmann in der Rhön begann, ist seit 2003 Mitglied des Vereins "Einigkeit" in Elvekum und Ehrenmitglied des Zuges "Fidele Boschte", ansonsten aber nicht aktiv. Gekrönt wird er am 19. Juni, dem letzten Tag der Elvekumer Kirmes.

