später lesen Neuss Anmeldungen für weiterführende Schulen zum Schuljahr 2017/18 Teilen

Twittern







Eltern können ihre Kinder ab Anfang Februar an den weiterführenden Schulen in Neuss für das Schuljahr 2017/2018 anmelden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Für die fünften Klassen der Realschule Holzheim sowie der Sekundar- und Gesamtschulen und der Gymnasien besteht von Montag, 6. Februar, bis Mittwoch, 8. Februar, jeweils zwischen 9 und 12 Uhr sowie 14.30 bis 18 Uhr die Gelegenheit zur Anmeldung. Zur Sekundarstufe II der Gesamtschulen und Gymnasien können die Schüler am Mittwoch, 1. März, 9 bis 12 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, und am Donnerstag, 2. März, 9 bis 12 Uhr und 14.30 bis 16 Uhr, angemeldet werden. Anmeldungen zum Erzbischöflichen Gymnasium Marienberg sind bereits seit 5. November nach telefonischer Vereinbarung möglich.