Jetzt gibt es Gewissheit für die Familie: Eines der Opfer des Attentats auf dem Berliner Weihnachtsmarkt ist eine Neusserin. Es handelt sich um die Mutter des 40-Jährigen, der verletzt in einem Berliner Krankenhaus liegt.

Die Polizei hat nun bestätigt, dass die Frau unter den Toten ist. Das Bundeskriminalamt (BKA) habe sie identifiziert. Ihre Familie hatte am späten Montagabend eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Die Frau war gemeinsam mit ihrem erwachsenen Sohn für einige Tage nach Berlin gereist. Am Montagabend wollten sie auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidtplatz noch etwa trinken, als der Lkw in die Weihnachtsmarktbude raste.

Der polizeiliche Opferschutz stehe in Kontakt zu der Familie und biete weiterhin Hilfe an, heißt es vonseiten der Polizei.

"Das Entsetzen über die schreckliche Tat ist nicht in Worte zu fassen. Wir sind traurig und fassungslos", erklärt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, der als Chef der Polizei im Rhein-Kreis Neuss über die aktuelle Entwicklung unterrichtet wurde. "Mein tiefes Mitgefühl gilt allen Opfern und ihren Angehörigen - in diesen schweren Stunden besonders der Familie aus Neuss", so Petrauschke.

(lsa)