Neuss: Ansturm auf neue Verbraucherzentrale

Angebot am Meererhof entwickelt sich zum Selbstläufer - besonders beim Thema Versicherung. Von Simon Janssen

Über Langeweile können Dorothea Khairat und ihre Kollegen gewiss nicht klagen. Vor rund zwei Wochen wurden die neuen Räumlichkeiten der Verbraucherzentrale am Meererhof eröffnet - und seit dem ersten Tag nutzen zahlreiche Neusser das Angebot. "Die Übergangsphase hätte für uns nicht besser laufen können. Viele haben extra gewartet, bis wir am Meererhof starten", sagt Leiterin Khairat. "Wir werden mit einigen Terminen für Beratungsangebote nicht hinkommen und müssen deshalb erweitern. Besonders Informationen zum Thema Versicherung sind sehr gefragt."

Als letzte Großstadt in Nordrhein-Westfalen hatte Neuss am 12. Januar ihre eigene Verbraucherzentrale bekommen. Zur Überbrückung wurde Anfang Mai kurzfristig ein provisorisches Büro in der ersten Etage des ehemaligen Sozialamts an der Oberstraße 108 als Anlaufpunkt für ratsuchende Verbraucher eingerichtet. Neben der Leitungs- gibt es eine Beratungskraftstelle sowie eine halbe Stelle für die Büroorganisation. Nach Terminvereinbarung kommen dann Spezialisten hinzu - etwa im Bereich Finanzdienstleistung, Energie oder auch bei Rechtsfragen.

Der Vorteil der neuen Räumlichkeiten: "Sie sind sehr zentral und gut einsehbar. Der Meererhof ist bekannt, darum findet man uns gut", sagt Dorothea Khairat. Zudem bestünde nun die Möglichkeit, Beratungen durchzuführen, die datenschutztechnisch sensiblere Themen betreffen. Bereits in der Zeit des Provisoriums war die Verbraucherzentrale hochfrequentiert - aufgrund der begrenzten Räumlichkeiten aber eben nur eingeschränkt. So sind laut Khairat von Mai bis September rund 1300 Anfragen eingegangen. Schwerpunkt der Ratsuchenden seien unter anderem die Bereiche Finanzen, Dienstleistungen und Medien.

Allein 40 Prozent der Anliegen drehten sich um Geld- und Kreditprobleme. Jedoch mussten Bürger in zahlreichen Fällen immer wieder auf umliegende Beratungsstellen gelotst werden.

Quelle: NGZ