Freizeit-Tipps Fürs Wochenende: Artisten feiern Karneval wie in Venedig

Karneval in Venedig - das ist Pracht und Eleganz, Spektakel und Show - und jetzt bis Mitte April auch ein Vergnügen für Varieté-Besucher im Rheinland. Auf der Bühne von Roncallis Apollo-Theater in Düsseldorf geben derzeit Harlekin und Co. den Ton an.

Artistik und Karneval, dass das gut zusammengeht, wird in Venedig niemand bezweifeln: Jedes Jahr, zehn Tage vor Aschermittwoch, schwebt ein Artist vom Campanile auf den Markusplatz herunter und eröffnet damit das bunte Treiben in der Lagunenstadt. Ein Artist - da kann Düsseldorf in diesem Jahr ganz locker mithalten: Auf der Bühne von Roncallis Varieté unter der Kniebrücke steht "Karneval in Venedig" für ein Programm, für das eine ganze Truppe von Top-Artisten aufgeboten wird.

Ganz klassisch, in der Rolle des Harlekins, gehört zum Beispiel Christoph Müller dazu. Als "Kristalleon" bezaubert er das Publikum mit einer selbst entwickelten Glas-Harfe, der er feine, leise und vor allem berührende Tönen entlockt. Weniger poetisch als mitreißend, begeisternd und mit viel Gespür für große Gefühle setzt Moderator und Sänger Ricardo Mancini den Kontrapunkt dazu. Angekündigt wird er als "Mann mit den 1000 Stimmen".

Wenn er loslegt, bezweifeln wahrscheinlich nur wenige, dass da etwas dran ist. Ob Elvis, Dean Martin, Louis "Satchmo" Armstrong, Tom Jones oder Julio Iglesias, Mancini hat sie alle drauf. Italienische Oper, Pop, Rock und selbst Rap hat er im Repertoire, mit dem er auch in den USA schon Erfolge feiern konnte. "Karneval in Venedig" im Apollo steht aber nicht nur für Hörgenuss. Mit Tempo, Präzision, Leichtigkeit und Eleganz haben es die Togni Brothers, zwei Artisten, die sich gegenseitig über die Bühne katapultieren und halsbrecherische Salti zeigen, von der Premiere an zu den Publikumslieblingen der Show gebracht.

Die lautesten Lacher darf unterdessen Pantomime Fabien Kachev für sich in Anspruch nehmen: Der Franzose erzählt mit verrückter Mimik und einem unerschöpflich scheinenden Repertoire verrückter Laute Geschichten, die vor den Augen der Zuschauer ablaufen wie ein Comic-Film. Da fließen Tränen - vor Lachen. "Karneval in Venedig" lebt jedoch auch von Kontrasten. Also ist immer wieder auch Platz für Stilles, Märchenhaftes.

Bio Paladino ist einer von denen, die das liefern: Zauberkunst mit venezianischen Puppen - bravissimo! Frank Kirschstein

