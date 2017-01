Neuss: Arzneimittel für die Welt aus Rosellen

Bundesminister Gröhe und Müller besuchen das Pharmaunternehmen Janssen.

Weltweit leben rund 35 Millionen Menschen mit HIV und Aids. Aber nur 13 Millionen von ihnen haben Zugang zu HIV-Medikamenten. Diese Zahlen nennt Unaids, ein Projekt der Vereinten Nationen. Vor diesem Hintergrund besuchten nun mit Hermann Gröhe (Gesundheit) und Gerd Müller (Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) gleich zwei Bundesminister Janssen Deutschland mit Sitz in Rosellen, im Süden der Stadt Neuss.

Das forschende Pharmaunternehmen entwickelt nach eigenen Angaben nicht nur neue Arzneimittel gegen die global drängendsten ungelösten Gesundheitsprobleme, sondern im Bereich Globel Public Health seines Mutterkonzerns Johnson & Johnson auch Strategien, um Patienten in stark betroffenen, armen Regionen einen besseren Zugang zu wichtigen Therapien zu ermöglichen.

Die beiden Bundespolitiker nutzten den Besuch zu einem Gedankenaustausch mit der Vorsitzenden der Janssen-Geschäfsführung, Iris Zemzoum, und weiteren Unternehmensvertretern, die selbst lange Zeit in Afrika gearbeitet haben. "Zusammen mit dem Mutterkonzern Johnson & Johnson engagiert sich Janssen seit langem neben der Entwicklung innovativer Therapien auch in den Bereichen Prävention, Diagnose und Aufklärung und unterhält zahlreiche Hilfsprojekte in Afrika", sagte Iris Zemzoum. "Ich begrüße es sehr, dass Deutschland im Rahmen des G20-Vorsitzes das Thema Gesundheitsversorgung in Afrika voranbringen will."

Dieses verstärkte Engagement für die so genannte Dritte Welt, insbesondere zu HIV, hat die Bundesregierung auf die G20-Agenda gesetzt. Deutschland hat seine G20-Präsidentschaft unter das Motto "Eine vernetzte Welt gestalten" gestellt.

(lue-)