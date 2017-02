Neuss: Augustinus-Kliniken führen Suppenküche der Alexianer fort

Neue Adresse für die Essensausgabe ist jetzt das St.-Agnes-Haus an der Nordkanalallee. Von Elena Burbach

Wenn die letzten Alexianerbrüder in diesem Jahr die Stadt verlassen, endet ihre 500 Jahre alte Ordensgeschichte in Neuss. Doch nicht alles, was die Bruderschaft in dieser Zeit aufgebaut hat, soll aus der Stadt verschwinden. Die St.-Augustinus-Kliniken haben sich dazu bereit erklärt, die vor 20 Jahren gestartete Suppenküche der Alexianer weiterzuführen. In neuen Räumlichkeiten im St.-Agnes-Haus auf der Nordkanalallee können sich bedürftige Menschen ab jetzt wieder auf eine warme Mahlzeit am Tag freuen.

"Schon bei der Fusion 2004 haben wir dem Orden versichert, die Suppenküche einmal weiterzuführen, wenn der Tag kommt, an dem der Konvent es nicht mehr schafft", sagt der Vorstandssprecher der Augustinus-Kliniken Paul Neuhäuser. "Jetzt ist dieser Fall eingetreten." Neuhäuser freut sich, eine langjährige Tradition fortführen zu können. "Schließlich haben die Alexianer bereits seit 1868 an verschiedenen Orten immer wieder Essensausgaben für Bedürftige organisiert", erzählt er. Nach einer kurzen Übergangsphase seit Weihnachten hat die Suppenküche unter der neuen Leitung nun wieder montags bis freitags von 12.30 bis 14 Uhr geöffnet.

"Weil die Erfahrung gezeigt hat, dass es zu Beginn eines Monats keinen großen Bedarf gibt, starten wir immer am Achten eines neuen Monats", erklärt Regine Schroers von der St.-Augustinus-Behindertenhilfe. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Heike Schellhaas hat sie die Übernahme der Suppenküche koordiniert und ist stolz darauf, wie schnell alles umgesetzt wurde: "Innerhalb einer Woche war alles eingerichtet." Im St.-Agnes-Hauss können künftig bis zu 50 Personen versorgt werden. Das ist wichtig, "denn am Ende des Monats nutzen das Angebot wesentlich mehr Menschen", weiß Schroers.

Zuletzt haben rund 30 Menschen das Angebot in der alten Ökonomie im Alexianerkloster regelmäßig angenommen. Einer davon ist Peter Janssen. Der Obdachlose kommt seit drei Jahren in die Suppenküche und freut sich, dass ihm das Angebot erhalten bleibt. "Nicht nur wegen des Essens. Es ist auch schön, weil man hier mit anderen zusammenkommt", sagt der 57-Jährige. "Eine wichtige Aufgabe ist eben auch, dass die Menschen nicht vereinsamen", sagt die Sprecherin der Augustinus-Kliniken Christina Jacke. Zu dem Angebot zählt außerdem eine medizinische Versorgung durch einen Arzt. Alle 14 Tage wird Dr. Dirk Stehmanns den Besuchern der neuen Einrichtung deswegen zu gesundheitlichen Fragen Rede und Antwort stehen.

Im Kern ist die Übernahme der Suppenküche "ein echtes Gemeinschaftsprojekt, an dem alle Fachbereiche der Augustinus-Kliniken mitwirken", meint Jacke. Denn die Mahlzeiten stammen aus der Küche des Johannes-von-Gott-Seniorenpflegeheims, die Räumlichkeiten werden von der psychiatrischen Klinik gestellt und die Helfer in der Essensausgabe kommen von der Augustinus-Behindertenhilfe. Auch Mitarbeiter aus den Büros haben sich bereiter klärt auszuhelfen, sagt Neuhäuser. Und sogar eine neue Stelle mit zehn Stunden pro Woche wurde geschaffen. "Trotzdem brauchen wir immer Ehrenamtler, die mit anpacken", sagt Schellhaas.

