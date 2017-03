später lesen Neuss Aus- und Weiterbildungsmesse lockt ins Zeughaus 2017-03-19T18:16+0100 2017-03-20T00:00+0100

Der Fachkräftemangel ist ein zentrales Problem, dem sich die Unternehmen in der Region stellen müssen. Das Thema steht auch im Mittelpunkt der Aus- und Weiterbildungsmesse, die am Mittwoch, 31. Mai, von 10 bis 17 Uhr ins Neusser Zeughaus lockt. Sie richtet sich an Unternehmen und Arbeitskräfte (sowohl Beschäftigte als auch Arbeitssuchende). Organisiert wird sie von der Neusser Wirtschaftsförderung in Kooperation mit derAgentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, dem Rhein-Kreis Neuss und dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), der seinen NRW-Sitz in Neuss hat.