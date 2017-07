später lesen Neuss Ausschuss stimmt Kita-Bedarfsplan zu 2017-07-04T20:07+0200 2017-07-05T00:00+0200

In seiner jüngsten Sitzung hat der Jugendhilfeausschuss dem Bedarfsplan Kindertagesbetreuung für 2017/2018 zugestimmt. "Auch, wenn es noch viel zu tun gibt", wie der SPD-Stadtverordnete Marc Vanderfuhr sagte. Man habe in den vergangenen Jahren zwar einiges erreicht, was die Betreuungsquote bei U3 und Ü3 angeht. In einigen Stadtteilen herrsche jedoch akuter Handlungsbedarf. Als Beispiele nannte Vanderfuhr Hoisten, Speck/Wehl und Helpenstein. "Dort liegt die U3-Versorgungsquote bei nicht mal 25 Prozent. Das muss von anderen Stadtteilen abgefedert werden."