Neuss: Auszeichnung für Auftritt-Design der Tanzwochen

2017-02-12T19:42+0100 2017-02-13T00:00+0100

Die Internationalen Tanzwochen Neuss haben den Bronze Award des Wettbewerbs "International Corporate Media Award" für vorbildliches Konzept und Design in der Kategorie "Business Stationery - Culture" erhalten. Entworfen wurde es von dem Studio Robin Frank. Insgesamt 419 Publikationen aus 16 Ländern hatten sich um den Medienpreis beworben. Der 2010 gegründete Wettbewerb wird vom International Editorial-Design and Research Forum veranstaltet und hat zum Ziel, den Informationsaustausch über Corporate Medien, Corporate Design, Bücher und Zeitschriften auf internationaler Ebene zu fördern. Die Juroren kommen aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Österreich, der Schweiz und Brasilien. Insgesamt werden in 22 Kategorien Preise vergeben.